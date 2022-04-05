Elon Musk, Twitter hisselerinden birkaç günde 750 milyon dolar kazandı

Elon Musk, Twitter hisselerinden birkaç günde 750 milyon dolar kazandı

Elon Musk, Twitter hisselerinin yüzde 9,2'lik bölümünü satın alarak hisselerin yüzde 20'den fazla değer kazanmasını sağladı ve yaklaşık 750 milyon dolar kâr elde etti.

Elon Musk, Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini 2.89 milyar dolara satın alarak platformun en büyük ortağı oldu.

Elon Musk'ın Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelmesinin duyulmasının ardından, Twitter hisseleri uçuşa geçti.

Geçtiğimiz haftayı 39 dolardan kapatan Twitter hisseleri, haberin ardından 50 dolara kadar yükseldi ve şirket tarihinin en hızlı yükselişini kaydetti.

ELON MUSK 750 MİLYON DOLAR KAZANDI

Elon Musk, hisselerin hızla yükselmesiyle birlikte henüz birkaç gün içinde 750 milyon dolardan fazla gelir elde etmiş oldu.

Üstelik bu gelir, Twitter’ın bir kaç yılda elde edebildiği kârın toplamından bile daha fazla.

Sıkı bir Twitter kullanıcısı olan Musk, 2009 yılında platforma katılmasından bu yana 80 milyondan fazla takipçi kazandı ve platformu çeşitli duyurular yapmak için kullandı.

Son zamanlarda ise Tesla CEO'su, Twitter'ın ifade özgürlüğü ilkelerine uymayarak demokrasiyi baltaladığını söylemiş ve şirketin politikalarını eleştirmişti.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luğundan istifa eden Jack Dorsey, şu anda Twitter'ın yüzde 2,25 hissesine sahip ve şirketin 6. en büyük hissedarı konumunda.



