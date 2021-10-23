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    Elon Musk ve Tim Cook arasında Bağdat Caddesi atışması

    Apple CEO'su Tim Cook, İstanbul'da hizmete açılan Apple Bağdat Caddesi mağazasını tüm dünyaya duyurdu. Elon Musk'ın yanıtı ise gecikmedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 11:52
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    Elon Musk ve Tim Cook arasında Bağdat Caddesi atışması

    ABD'li teknoloji devi Apple, şu anda İstanbul Üsküdar ve Beşiktaş mağazalarıyla ülkemizde faaliyet gösteriyordu. Ancak marka, üçüncü mağazasını Kadıköy'de hayata geçirdi.

    Teknoloji devi, kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki üçüncü mağazasını İstanbul Caddebostan'da açıldığını duyurdu.

    AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

    "Bağdat Caddesi" olarak isimlendirilen yeni mağaza, Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olma özelliğini taşıyor.

    TIM COOK DUYURDU

    Apple CEO'su Tim Cook, yeni mağazanın açılışını Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:

    “İstanbul’daki yeni mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz.”

    apple tim cook

    ELON MUSK'TAN YANIT GELDİ

    Elon Musk, Tim Cook'tun Twitter'dan yaptığı çağrıya cevap vererek, "Gelin Apple Parlatma Bezi'ni görün." dedi.

    Apple, geçtiğimiz günlerde yurt dışı fiyatı 19 dolar olan ürün parlatma bezini, ülkemizde 199 TL'ye satışa çıkarmış ve tepki çekmişti.

    tim cook

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