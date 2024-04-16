Elon Musk, yeni X kullanıcılarından ücret alacak Elon Musk, X'te yakında yeni kullanıcılardan gönderi paylaşmak, beğenmek, yanıtlamak ve favorilere eklemek için ücret alınacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra "X" ismini alan Twitter, son zamanlarda büyük değişim içine girdi.

Sosyal medya platformu, bot hesapların sayısını azaltmak için yeni önlemler hayata geçiriyor.

Yeni üyelerden ücret alınacak

Elon Musk, bot sorununun önüne geçebilmek için yeni X kullanıcılarından gönderi paylaşmak için ufak bir ücret alacaklarını açıkladı.

Musk, yeni hesaplardan ücret almanın bot saldırısını durdurmanın tek yolu olduğunu söyledi. Ünlü milyarder, yapay zeka ve botların "bot testlerini" kolaylıkla aşabildiğini belirtti.

Elon Musk'ın yeni kararı ne zaman uygulamaya başlayacağı ve ne kadarlık bir ücret talep edeceği şimdilik bilinmiyor.

Geçtiğimiz ekim ayında X, Yeni Zelanda ve Filipinler’de doğrulanmamış yeni kullanıcılardan yıllık 1 dolar ücret almaya başlamıştı.

Bu bölgelerden platforma kaydolan yeni ücretsiz kullanıcılar, gönderileri okuyabiliyor ancak beğenme ve paylaşma gibi etkileşimde bulunamıyor.