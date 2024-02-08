Elon Musk'ın beyin çipi Neuralink hacklenirse ne olur Elon Musk'ın yapay zeka beyin çipi Neuralink'in "ölümcül bir hedef" olduğunu söyleyen bir siber güvenlik uzmanı, bilgisayar korsanlarının çipi taktıran kişinin hayatına zarar verebileceğini iddia etti.

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İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını açıklamış ve sürecin iyi gittiğini söylemişti.

Siber saldırganların hedefi olabilir

Bilgisayar güvenliği uzmanı Roger Grimes, Nueralink çipinin ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Siber güvenlik uzmanı, geçmişte implant edilebilir tıbbi cihazların ve çiplerin çoğunun hacklenebilir olduğunun kanıtladığının altını çizdi.

Uzman, yapay zeka beyin çiplerinin nasıl hacklenebileceği ve bir siber suçlunun bu çipleri nasıl kullanacağını açıkladı.

Neuralink beyin çipleri en azından şimdilik internete bağlı değil. Çiplerin internete bağlanması, siber tehlike riskini önemli ölçüde artırabilir.

İkinci olarak, çiplerin hacklenmesi için siber suçluların Neuralink beyin çipinin hangi bilgisayar işletim sistemini kullandığını bilmesi gerekiyor.

Çip, geleneksel yazılımları kullanmadığı için, korsanlar tarafından ele geçirilme olasılığı azalıyor.

Üçüncü olarak, çipin hacklenmesi için muhtemelen fiziksel yakınlık gerekebilir. Şu anda, Musk'ın beyin çipinin yerleştirildiği ilk insanın kimliği gizli ve nerede olduğu bilinmiyor.

Ya Neuralink hacklenirse?

Zorluklara rağmen, insanlık geçmişte birçok tıbbi cihazın hacklendiğine şahit oldu. Neuralink'in beyin çipi de, uygun koşullar sağlandığında bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelebilir.

Uzmanların en büyük endişelerinden biri, kullanıcının hayatının tehlikeye girmesi. Siber güvenlik uzmanı Grimes, geçmişteki saldırıların kullanıcılara zarar verdiği hatırlattı.

Tartışmaya rağmen SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Neuralink için büyük hedeflere sahip ve şirketin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için çip cihazlarının hızlı bir şekilde cerrahi olarak yerleştirilmesini kolaylaştıracağını söylüyor.