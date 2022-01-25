Elon Musk'ın beyin çipi projesi Neuralink, insan denemelerine başlıyor

İnsan beynini bilgisayara bağlayan teknolojiler üzerinde çalışan Neuralink, yakında insanlar üzerinde çalışmaya başlayacak.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

İNSANLARA UYGULANACAK

Neuralink, yavaş yavaş çipleri insanlar üzerinde denemek için çalışmalara başladı. Şirket, şimdilerde teknolojiyi insanlarda test edecek bir klinik deneme direktörü arıyor.

Musk, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) şirkete onay vermesi halinde, insan deneylerinin 2022'de başlamasını umduğunu açıklamıştı.

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Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.

Neuralink projesi eğer amacına ulaşırsa, özellikle engelli bireylerin hayatını oldukça kolaylaştıracak. Bir örnek vermek gerekirse, engelli bireyler Neuralink sayesinde klavyeye hiç dokunmadan, yalnızca düşünceleri ile yazı yazabilecek.

Elon Musk, bu teknolojinin işitme aralığını normal frekans ve genişliklerin üzerine çıkarabileceğini ve normalde insan tarafından duyulamayan seslerin duyulmasını sağlayacağını iddia etmişti.

Ünlü milyarder ayrıca, söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını açıklamıştı.