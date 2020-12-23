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    Elon Musk'tan Apple itirafı: Satacaktım

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın sahibi olan Elon Musk, şirketin en kötü döneminde Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf etti.
    • REUTERS
    • 23.12.2020 - 08:11
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    Elon Musk'tan Apple itirafı: Satacaktım

    ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın otomobil üreteceği bir süredir konuşuluyordu. Son alınan bilgilere göre ise projenin tarihi belli oldu.

    ABD merkezli şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği iddia edildi.

    Bu haber sonrası Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan itiraf gibi bir açıklama geldi.

    TESLA’YI APPLE’A SATACAKTI

    Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir dönem Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf etti ve Tesla’yı Apple’a satmayı düşündüğünü hatta bunun için şirkete haber gönderdiğinin altını çizdi.

    Musk’ın iddiasına göre, Apple’ın en yetkili ismi olan CEO Tim Cook, Musk’ın görüşme teklifini reddetti.

    Musk’ın iddiaları hakkında Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Elon Musk tan Apple itirafı: Satacaktım #1

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