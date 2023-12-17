Elon Musk'tan çağrı: Çocuk yapın İtalya'da bir festivale katılan Amerikalı iş insanı Musk, "İnsanların çocukları yoksa yeni nesil de yok demektir" dedi.

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AA & Ensonhaber

SpaceX, Tesla ve X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, çocuk yapılması gerektiğiyle ilgili çağrısını tekrarladı.

Musk, İtalya'da düzenlenen geleneksel siyaset festivaline katıldı.

"Atreju" adlı etkinlik, Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI) tarafından düzenlendi.

"Çocuk sahibi olmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum"

Konuşma yapacağı platforma küçük oğluyla gelen Musk, insanlığın medeniyetini sürdürebilmesi için çocuk yapması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

Çocuk sahibi olmanın ve yeni bir nesil yaratmanın önemli olduğunu hakikaten vurgulamak istiyorum. İnsanların çocukları yoksa yeni nesil de yok demektir.



İnsanlığın genişlemesinden ve dünya için parlak ve heyecan verici bir gelecek oluşturmasından yanayım.

Musk, insan uygarlığının ilerlemesinin, insanlara sahip olmaktan geçtiğinin altını çizdi.

"Doğum oranları moral bozucu"

Her yıl doğum oranlarına baktığını ifade eden Musk, şöyle devam etti:

Biraz moral bozucu. Çünkü doğum oranları her yıl düşüyor gibi görünüyor.

"Çocuk sahibi olduğunuzdan emin olun"

Göçün, bu demografik düşüşün önüne geçip geçemeyeceği sorusuna Musk, şu yanıtı verdi:

Sanayileşmiş ülkelerin demografisindeki gerilemeyi göç çözemez. Tüm insanlara ve hükûmet liderlerine tavsiyem; yeni bir nesil yaratmak için çocuk sahibi olduğunuzdan emin olun.

"Daha çok çocuğunuz olmalı"

Musk, doğum oranlarının İtalya’da da düşük olduğunu işaret ederek şunları anlattı:

İtalya, yatırım yapmak için iyi bir yer ama daha çok çocuğunuz olmalı. Burası inanılmaz bir ülke ve İtalyanlar olağanüstü ama bir şirketin yatırım yapması gerekiyorsa, şirket şu soruyu sorar; yeterli sayıda insan çalışacak mı?

"Orta vadede, petrol ve doğalgazı şeytanlaştırmamalıyız"

Öte yandan herkesin çevreye duyarlıymış gibi davrandığını ifade eden Musk, şu ifadelere yer verdi:

Ben bir çevreciyim, sürdürülebilir bir dünyaya ve geleceğe sahip olmalıyız. Ben ve şirketlerim, bu konuda bir şeyler yapıyoruz.



İklim değişikliğine uzun vadede dikkat edilmesi doğru ama kısa vadede abarttığımız izlenimine sahibim. Orta vadede, petrol ve doğalgazı şeytanlaştırmamalıyız.

Musk, çevreci gençlerin geleceğe olan inancını kaybetmemesi ve umutlu olması gerektiğini vurguladı.

"Reklam verenler X'e geri dönüyor"

Sahibi olduğu X platformunda yaptığı yorumlardan dolayı bazı reklam veren şirketlerin, X'i terk etmesine de değinen ve Disney’i hedef alan Musk, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temeli. Reklam verenler, X'e geri dönüyor. Bu söylediğim bir şeyle ilgiliydi. Reklamcılar bunu hep yapar, önce sinirlenirler sonra sakinleşip geri dönerler." dedi.

"Uzaylılara dair bir kanıt yok"

Musk, İtalyan fizikçi Enrico Fermi'ye hayranlık duyduğunu belirterek "Uzaylılara dair bir kanıt yok. Hiç uzaylı görmedim. Evrenin bu tarafındaki tek bilinçli varlık biziz. Bilinçli olmak kolay bir şey değil." ifadesini kullandı.