Elon Musk'tan kıyamet açıklaması: Mars hayat sigortamız olacak

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SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars hakkındaki vizyonunu Fox News'e verdiği bir röportajda paylaştı.

Musk, Kızıl Gezegen'i insanlık için bir "hayat sigortası" olarak tanımlayarak, Güneş'in zamanla genişlemesi sonucu Dünya'daki tüm yaşamın eninde sonunda yok olacağını söyledi.

Ünlü milyarder, bu nedenle Dünya dışında yaşamın güvence altına alınması için çok gezegenli bir medeniyete ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

ELON MUSK'IN MARS VİZYONU

Musk, Mars vizyonunun sadece gezegene inip bayrak dikmekten çok daha fazlası olduğunu açıkladı; hedefinin Mars'ta kendi kendine yetebilen bir şehir inşa etmek olduğunu belirtti.

Elon Musk, Mars'ın kendi kendini idame ettirebilir hale geldiği zamanın, yaşamın bildiğimiz şekliyle geleceğindeki kritik nokta olacağını vurguladı.