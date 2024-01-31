Elon Musk'tan sonra Çin de harekete geçti: Beyin çipi çalışmaları başlıyor Elon Musk'ın Neuralink şirketinin beyin çipini insanlarda ilk kez denemesi ve başarılı olması, Çin'i harekete geçirdi.

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İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

İlk defa insan beynine yerleştirildi

Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını ve sonuçların başarılı olduğunu açıklamıştı.

Çin harekete geçti

Elon Musk'ın Neuralink şirketinin beyin çipini insanlarda ilk kez denemesi ve başarılı olması, Çin'i harekete geçirdi.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, yayınladığı belgede 2025 yılına kadar keskin uç teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı ve kullanımı kolay güvenli beyin çipi arayüz ürünleri geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çin'in bu alanlarda 2027 yılına kadar küresel bir lider olmayı umduğu da kaydedildi.

Çin, 2019 yılında "Brain Talker" adlı beyin bilgisayarı arayüzleri için bir çipin tanıtımı yapılmıştı.

Ayrıca Çinli araştırmacılar, kişinin iç kulağına yerleştirilen ve beyini bir bilgisayara bağlayan bir cihaz geliştirmişti.

Elon Musk'ın Neuralink çipleri ne işe yarayacak

Neuralink projesi eğer amacına ulaşırsa, özellikle engelli bireylerin hayatını oldukça kolaylaştıracak.

Bir örnek vermek gerekirse, engelli bireyler Neuralink sayesinde klavyeye hiç dokunmadan, yalnızca düşünceleri ile yazı yazabilecek.

Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, bu teknolojinin işitme aralığını normal frekans ve genişliklerin üzerine çıkarabileceğini ve normalde insan tarafından duyulamayan seslerin duyulmasını sağlayacağını iddia etmişti.

Elon Musk ayrıca, söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını açıklamıştı.