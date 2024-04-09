Elon Musk'tan yapay zeka açıklaması: Gelecek yıl en akıllı insandan daha akıllı olacak Teknoloji milyarderi Elon Musk, işlevi ve popülaritesi gün geçtikçe artan yapay zeka için önümüzdeki 2 yıla dikkat çekerek, insan zekasını geride bırakacağını savundu.

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Yapay zeka, son yıllarda hızla gelişen bir alan olarak dikkat çekiyor.

Günlük kullanımların yanı sıra iş dünyasına kadar giren yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlar giderek artmakta.

Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı.

Giderek gelişmesi zaman zaman endişeleri de beraberinde getiriyor.

'İnsan zekasını geride bırakacak'

Sosyal medya platformu X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, yapay zekanın geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Musk, yaptığı açıklamada yapay zekanın kısa süre içerisinde insan zekasını geride bırakacağını savundu.

Önümüzdeki 2 yıla dikkat çekti

Aynı zamanda en akıllı insandan da daha akıllı olduğunu belirten Elon Musk, gelecek yıllarda yapay zekanın daha da gelişeceğini söyledi.

Musk, bu gelişme süreci için 2025 ve 2026 yıllarına dikkat çekti.

'Elektrik tedariki yapay zekanın gelişimi için çok önemli'

Teknoloji milyarderi, gelişmiş çip eksikliğinin yapay zeka botu Grok'un yeni versiyonunun gelişimini engellediğini de kaydetti.

Musk, elektrik tedarikinin gelecek bir veya iki yıl içinde yapay zeka gelişiminde çok önem arz edeceğini savundu.