Elveda WinRAR! Windows 11, yerel RAR özelliğine kavuşuyor Microsoft, sonunda RAR, 7-Zip, tar, GZ ve daha fazlasını içeren arşiv formatı için Windows 11'e destek ekleyeceklerini açıkladı.

ensonhaber.com

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11'e çok kullanışlı yeni özellikler eklenecek.

Yerel RAR desteği Windows 11'e geliyor

Microsoft, sonunda RAR, 7-Zip, tar, GZ ve daha fazlasını içeren arşiv formatı için Windows 11'e destek ekleyeceklerini açıkladı.

Şirket açıklamasına göre yeni özellik, üçüncü taraf uygulamalarla karşılaştırıldığında sıkıştırma konusunda "geliştirilmiş işlevsellik" sunacak.

Arşiv formatları için yerel destek, bu hafta ilk olarak Windows Insider önizleme derlemelerine gelecek. Güncellemenin tüm kullanıcılara sunulması biraz zaman alabilir.