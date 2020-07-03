EMUI nedir

EMUI, Huawei akıllı telefon modellerinde kullanılan arayüzün genel ismidir.

Günümüzde piyasada bulunan akıllı telefonların birçoğu, android işletim sistemini kulllanıyor. Ancak bu durum, telefonların hepsinde aynı arayüz tasarımının kullanılacağı anlamına gelmiyor.

Birçok akıllı telefon üreticisi, kendi geliştirdiği android tabanlı arayüzleri kullanıyor. Örneğin Samsung telefonlarda One UI arayüzü kullanılırken, Xiaomi ise MIUI arayüzünü kullanıyor.

Diğer birçok akıllı telefon üreticisi de kendi isimlendirdiği arayüz yazılımlarını kullanıyor.

HUAWEI, EMUI ARAYÜZÜNÜ KULLANIYOR

EMUI ile, Huawei tarafından geliştirilen ve akıllı telefonlar ile tabletlerde kullanılan bir arayüzdür. Huawei marka telefon ve tabletler, bu arayüz yüklü bir şekilde satışa çıkar.

EMUI'NİN SON SÜRÜMÜ EMUI 10.1

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, en son yayınladığı EMUI 10.1 güncellemesini şu anda bazı akıllı telefonlara dağıtıyor. Güncellemeyi alacak telefon modelleri ise şu şekilde:

Huawei:

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Enjoy 10S

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Honor:

Honor V30 (Magic UI 3.1)

Honor V30 Pro (Magic UI 3.1)

Honor V20 (Magic UI 3.1)

Honor Magic 2 (Magic UI 3.1)

Honor 20 (Magic UI 3.1)

Honor 20 Pro (Magic UI 3.1)

Honor 20S (Magic UI 3.1)

Honor 9X (EMUI 10.1)

Honor 9X Pro (EMUI 10.1)

Honor 20 Youth Edition (EMUI 10.1)

Tablet:

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10.8-inch

Huawei MediaPad M6 8.4-inch

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition



