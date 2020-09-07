En çok kullanılan bilgisayar işletim sistemleri belli oldu

En çok kullanılan bilgisayar işletim sistemleri belli oldu

NetMarketShare verilerine göre, şu anda bilgisayarlarda en çok kullanılan işletim sistemlerini sizler için derledik.

NetMarketShare'in Ağustos 2020 verilerine göre, şu anda bilgisayarlarda en çok kullanılan işletim sistemlerine Windows damga vurmuş durumda.

Microsoft'un 2015 yılında piyasaya sürdüğü işletim sistemi Windows 10, yüzde 56,42'lik pazar payıyla listenin zirvesinde yer aldı.

2009 yılında yayınlanan ve şu anda Microsoft'un destek vermediği Windows 7 ise yüzde 26,03 payla ikinci sırada yer almayı başardı.

Windows 7'nin yayınlanmasının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçse de hala dünya genelinde milyonlarca bilgisayar bu işletim sistemini tercih ediyor.

WINDOWS XP, WINDOWS 8'İ GEÇTİ

Yaklaşık 19 yıl önce yayınlanan ve birçok bilgisayar kullanıcısının gönlüne taht kuran Windows XP, yüzde 1,26'lık pazar payıyla, kendinden çok daha genç Windows 8'i geçmeyi başardı. Windows 8'in şu anki pazar payı ise yüzde 0,57 olarak açıklandı.

Windows XP'nin hala dünya üzerindeki 25,2 milyon bilgisayarda kullanıldığı tahmin ediliyor.

İlk iki sırada yer alan ve toplam pazarın yüzde 82'sini oluşturan Windows 10 ve Windows 7'nin ardından, üçüncü sırada yüzde 3,49 ile MacOS X 10.15 geliyor.

Açıklanan verilere göre, şu anda dünya genelinde 2 milyardan fazla bilgisayar bulunduğu tahmin ediliyor.