En fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar açıklandı

Günümüzde en yüksek SAR değerine sahip akıllı telefon modellerini sizler için listeledik.

Özgül soğurma değeri olarak da bilinen SAR, cep telefonların vücüdumuza yaydığı radyasyon miktarına bağlıdır.

SAR değeri arttıkça, telefonun yaydığı radyasyon da artar. Ölçüm birimi W / Kg olan SAR değeri, telefon üreticilerinin de dikkat ettiği bir konudur, çünkü belirli bir SAR değerinin üstündeki telefonların satışı birçok ülkede yasak.

Avrupa'da SAR limiti 2

Genellikle çakma diye tabir ettiğimiz telefonlarda, SAR değeri oldukça yüksektir ve uzmanlar bu telefonları kullanmanızı kesinlikle önermiyor. Avrupa'da ise 2 W/Kg ve üstü SAR değerine sahip akıllı telefonların satışına izin verilmiyor.

SAR değeri en yüksek akıllı telefonlar

Bankless Times'ın Almanya Federal Radyasyon Ofisi verilerine dayanarak yaptığı araştırmayla en fazla radyasyon yayan telefonlar belli oldu.

Bu telefonların bir kısmı Türkiye'de satılmazken bir kısmı ise iç pazarda bulunuyor.

Listenin zirvesindeki Motorola Edge telefonu, 1.79 SAR değeriyle en fazla radyasyon yayan akıllı telefon oldu.

Motorola Edge'i sırasıyla ZTE Axon 11 5G, OnePlus 6T, Sony Xperia XA2 Plus, Google Pixel 3XL, Google Pixel 4a, Oppoe Reno5 5G, Sony Xperia XZ1 Compact, Google Pixel 3 ve son olarak OnePlus 6 takip ediyor.

iPhone 7 ve iPhone 8 gibi üst segment telefonlar geçmişte bu listenin en başında yer alıyordu. Ancak Apple, en yeni telefonlarında SAR değerini oldukça düşürdü ve listenin dışına çıkmayı başardı.

Uzak durmanızda fayda var

SAR değeri yüksek telefonlara maruz kaldığınızda, kısa vadede olmasa da ileride ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz.

Özellikle, kullandığınız cep telefonlarındaki maruz kaldığınız SAR değerini en aza indirmek için, herhangi bir aramayı cevaplandırdığınızda, telefonu hemen kulağınıza götürmemeniz gerektiği konusunda uzmanların ciddi uyarıları var.

Ayrıca arama esnasında olabildiğince kulaklık kullanmanız, maruz kaldığınız radyasyon miktarını da azaltacaktır.