En güçlü Android telefon olabilir: Xiaomi 14 Avrupa fiyatı ortaya çıktı Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Xiaomi 14 modelinin Avrupa fiyatı sızdırıldı. Telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz.

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25 Şubat'ta yapılması planlanan Xiaomi 14'ün dünya çapındaki tanıtımına adım adım yaklaşıyoruz ve artık telefon için bir fiyat söylentisi var.

Techmaniacs ekibi, Xiaomi 14'ün Yunanistan için 12 GB RAM ve 512 GB depolama sürümü için 1.099 eurodan başlayacak fiyatını ortaya çıkardı.

Kıyaslama yapmak açısından, geçen yılki Xiaomi 13'ün 8GB RAM/256GB depolama sürümü 999 eurodan satışa çıkmıştı.

RAM ve depolama kapasitelerinde yapılan artış, telefonun fiyatını yaklaşık 100 euro artıracak.

Pro modeli sadece Çin'de satılacak

Yeni rapor, aynı zamanda Xiaomi 14 Pro'nun Çin dışına çıkmayacağı yönündeki önceki söylentileri de doğruluyor.

Xiaomi, Pro modelini aşamalı olarak Ultra sürümüne geçirecek gibi görünüyor. Şimdilik Xiaomi 14 Ultra için herhangi bir fiyatlandırma ayrıntısı yok, ancak büyük lansmandan önce muhtemelen bazı sızıntılar göreceğiz.

Xiaomi 14 neler sunuyor

Xiaomi 14 her ne kadar henüz Avrupa'da satışa çıkmasa da Çinli kullanıcılar telefonu satın alabiliyor.

6,36 inç büyüklüğünde ve 2670x1200 çözünürlüğünde 120Hz LTPO AMOLED ekrana sahip olan telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor.

12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulan telefonda, 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri karşımıza çıkıyor.

Xiaomi14'ün arka kısmında, 50 MP f/1.16 diyaframa sahip ana kamera, 50MP telefoto ve 50MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj sunan 4.610mAh batarya ile satışa sunulan telefon, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemini kullanıyor.