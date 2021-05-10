En güzel oyun isimleri - En yaratıcı, havalı ve güzel online oyun isimleri listesi

En güzel oyun isimleri - En yaratıcı, havalı ve güzel online oyun isimleri listesi

Son dönemlerde çevrimiçi oyunlara rağbet büyük ölçüde arttı. Bu nedenle fenomen hale gelen oyunlar için takma ad arayışları da hız kazandı. İşte, en yaratıcı, havalı ve güzel kullanıcı adları..

Son zamanlarda teknolojinin de gelişimine paralel olarak akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda oynanan çevrimiçi video oyunları trend haline geldi.

Özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı karantina günlerinde, çevrimiçi oyunlara olan ilgi hızla arttı ve büyük küçük herkes için eğlenceli anların vazgeçilmezi oldu.

Ancak çevrimiçi oyunlarda, kullanıcı adı seçmek pek çok kişi için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu rehberle birlikte artık kullanıcı adı-nick oluştururken herhangi bir zorluk çekmeyeceksiniz.

Bu kapsamda, "En güzel takma adları, en yaratıcı, havalı ve güzel nickler nelerdir?'' sorusuna yanıt arayanlar için en güzel oyuncu nickleri listesini hazırladık.

Peki en yeni kullanıcı isimleri nelerdir? En yaratıcı, havalı nickler hangileridir? İşte, oyunseverler için en yaratıcı, şekilli, havalı ve güzel kullanıcı isimleri..

ÇEVRİMİÇİ OYUNLAR İÇİN EN GÜZEL KULLANICI ADLARI

Herhangi bir oyunda takım için seçilen oyuncu nicklerinin bir anlamı ve önemi bulunuyor. Oyunda kullanılan isimlerin önemli olmasının en büyük nedeni, bir takımın o takımda bulunan oyuncularının takıma olan bağlılıklarını simgelemesidir.

Oyun oynamayı seven kişiler, genelde oyunlarda kendi karakteristik yapılarına uygun bir şekilde nick kullanmayı tercih eder.

Ürkütücü, ilgi çekici ya da korkutucu nickler sayesinde karakterinizi iyi bir şekilde yansıtmanız mümkündür. Örneğin korkusuz olduğunuzu rakiplerinize belirtmek amacı ile Fearless rumuzunu kullanabilirsiniz.

İSİM SEÇERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Çevrimiçi oyunlarda, Nickname seçerken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar da vardır. Seçtiğiniz takma adın ilgi çekici olması, bir anlamının olması, akılda kalıcı ve farklı olması iyi bir etki bırakmak ve istenilen mesajı aktarmak için oldukça önemlidir.

Kullanıcılar yetenekleri, oyundaki karakterleri, ekip arkadaşları ile mobil oyunlarda büyük başarılar gösterebilir. Ancak bunların yanında kullanıcıların başarılarını gösteren en büyük etkenlerden birisi de oyunda geçen ve tanınmayı sağlayan isimdir.

Günümüzde büyük rağbet gören ve pek çok kişi tarafından oynanan çevrimiçi oyunlarda, göze çarpmak ve fark yaratmak istiyorsanız, bu listede yer alan oyuncu isimleri size büyük kolaylık sağlayacaktır.

Çevrimiçi oyunlarda fark yaratmanıza imkan sağlayacak ve sizinle bütünleşecek nick listesi şu şekildedir:

Turnip King : Şövalye Kral

Esquire : Bey

Twitch : Seğirme

Fast Draw : Hızlı Çizim

Angel Of Death : Ölüm Meleği

Nightmare King : Kabus Kralı

Washer : Yıkayıcı

Strong Hold : Güçlü Tutuş

Dream Theater : Hayal Tiyatrosu

Insomnia : Uykusuzluk

Maniacs Army : Manyak Ordusu

Gas Man : Gaz Adarn

Night Train : Gece Treni

Glyph : Kabartma

Old Man Winter : İhtiyar Kış

Wheels : Tekerlekler

Grave Digger : Mezar Kazıcı

Old Orange Eyes : Eski Turuncu Gözler

Wooden Man : Ahşap Adam

Lion : Aslan

Eagle : Kartal

Canary : Kanarya

Murmur : Hırıltı

Justice : Özgürlük İçin, Adalet

Sun Set : Gün Batımı

Special Forces : Özel Kuvvetler

Strong Union : Güçlü Birlik

Old Regret : Eski Pişmanlık

Woo Woo : Woo Woo

Gunhawk : Silah Şahin

Onion King : Soğan Kralı

Yellow Menace : Sarı Tehlike

High Kingdom Warrior : Yüksek Krallık Savaşçısı

Osprey : Balık Kartalı

Zero Charisma : Sıfır Karizma

Highlander : İskoçyalı Monk

Final Battle : Son Savaş

Power And Rich : Güç ve Zengin

Overrun : Aşmak

Zesty Dragon : Zesty Dragon

Defend YourSeLf : Kendini Savun

MindLess Rookie : Zihinsiz Çaylak

Rookie : Çaylak

EN GÜZEL OYUN NİCKLERİ

Game Kinq: Oyun kralı

Team Star: Takım yıldızı

Desert Rain: Çöl yağmur

Immorral: Ölümsüz

Angel of death: Ölüm meleği

Dark Days: Karanlık günler

Morbid Angel: Korkutucu melek

Death Warrior: Olüm savaşçısı

Tough Nut: Sert Somun

Drugstore Cowboy: Eczane Kovboyu

Nacho: Nacho

Bonez Crusher: Kemik kıran

Cool Whip: Serin kırbaç

Mental: Zihinsel

FairyTale: Peri masalı

Turnip King: Şövalye kral

Xecutioner: Cellat

Dark Horse: Kara at

Brave Heart: Cesur yürek

Easy Sweep : Kolayca Tarama

Natural Mess : Doğal Karışıklık

Troubadour : Ozan

Dropkick : Damla Vuruşu

Drop Stone : Damla Taş

Purposeless : Amaçsız

Creation Epic : Yaratılış Destanı

Stinging Strokes : Acıtan Vuruş

UnconscionabLe : İnsafsız

Fairy Tale : Peri Masalı

Fearless Fighter : Korkusuz Savaşçı

Fearful Warrior : Korkulu Savaşçı

Doctor Healer : Şifacı Doktor

Crocodile : Timsah

Electric Player : Elektrikli Oyuncu

Necromancer : Büyücü

KIZ OYUNCU NİCKLERİ

Noisy Girl: Gürültücü Kız

Dark Swan: Siyah Kuğu

Troubled Chick: Sorunlu Piliç

Sassy Muffin: Şımarık Kek

Peanut Butter Woman: Fıstık Ezmesi Kadın

Pink Nightmare: Pembe Kabus

White Swan: Beyaz Kuğu

Dream Killer: Rüya Katili

Wings: Kanatlar

EN GÜZEL TÜRKÇE NİCKLER

Acıitan Vuruş

Ağır Darbe

Akılsız Çaylak

Aşılmaz Engel

Büyük Savaşçı

Büyük Oyunbozan

Büyülü Okçu

Büyük Vurguncu

Cehennemin Gücü

Cehennem Savaşçısı

Cesur Yürek

Çaylak

3 HARFLİ TEAM İSİMLERİ