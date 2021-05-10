- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- En güzel oyun isimleri - En yaratıcı, havalı ve güzel online oyun isimleri listesi
En güzel oyun isimleri - En yaratıcı, havalı ve güzel online oyun isimleri listesi
- Haber Merkezi
- 10.05.2021 - 15:48
- Güncelleme : 10.05.2021 - 15:49
Son zamanlarda teknolojinin de gelişimine paralel olarak akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda oynanan çevrimiçi video oyunları trend haline geldi.
Özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı karantina günlerinde, çevrimiçi oyunlara olan ilgi hızla arttı ve büyük küçük herkes için eğlenceli anların vazgeçilmezi oldu.
Ancak çevrimiçi oyunlarda, kullanıcı adı seçmek pek çok kişi için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu rehberle birlikte artık kullanıcı adı-nick oluştururken herhangi bir zorluk çekmeyeceksiniz.
Bu kapsamda, "En güzel takma adları, en yaratıcı, havalı ve güzel nickler nelerdir?'' sorusuna yanıt arayanlar için en güzel oyuncu nickleri listesini hazırladık.
Peki en yeni kullanıcı isimleri nelerdir? En yaratıcı, havalı nickler hangileridir? İşte, oyunseverler için en yaratıcı, şekilli, havalı ve güzel kullanıcı isimleri..
ÇEVRİMİÇİ OYUNLAR İÇİN EN GÜZEL KULLANICI ADLARI
Herhangi bir oyunda takım için seçilen oyuncu nicklerinin bir anlamı ve önemi bulunuyor. Oyunda kullanılan isimlerin önemli olmasının en büyük nedeni, bir takımın o takımda bulunan oyuncularının takıma olan bağlılıklarını simgelemesidir.
Oyun oynamayı seven kişiler, genelde oyunlarda kendi karakteristik yapılarına uygun bir şekilde nick kullanmayı tercih eder.
Ürkütücü, ilgi çekici ya da korkutucu nickler sayesinde karakterinizi iyi bir şekilde yansıtmanız mümkündür. Örneğin korkusuz olduğunuzu rakiplerinize belirtmek amacı ile Fearless rumuzunu kullanabilirsiniz.
İSİM SEÇERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Çevrimiçi oyunlarda, Nickname seçerken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar da vardır. Seçtiğiniz takma adın ilgi çekici olması, bir anlamının olması, akılda kalıcı ve farklı olması iyi bir etki bırakmak ve istenilen mesajı aktarmak için oldukça önemlidir.
Kullanıcılar yetenekleri, oyundaki karakterleri, ekip arkadaşları ile mobil oyunlarda büyük başarılar gösterebilir. Ancak bunların yanında kullanıcıların başarılarını gösteren en büyük etkenlerden birisi de oyunda geçen ve tanınmayı sağlayan isimdir.
Günümüzde büyük rağbet gören ve pek çok kişi tarafından oynanan çevrimiçi oyunlarda, göze çarpmak ve fark yaratmak istiyorsanız, bu listede yer alan oyuncu isimleri size büyük kolaylık sağlayacaktır.
Çevrimiçi oyunlarda fark yaratmanıza imkan sağlayacak ve sizinle bütünleşecek nick listesi şu şekildedir:
- Turnip King : Şövalye Kral
- Esquire : Bey
- Twitch : Seğirme
- Fast Draw : Hızlı Çizim
- Angel Of Death : Ölüm Meleği
- Nightmare King : Kabus Kralı
- Washer : Yıkayıcı
- Strong Hold : Güçlü Tutuş
- Dream Theater : Hayal Tiyatrosu
- Insomnia : Uykusuzluk
- Maniacs Army : Manyak Ordusu
- Gas Man : Gaz Adarn
- Night Train : Gece Treni
- Glyph : Kabartma
- Old Man Winter : İhtiyar Kış
- Wheels : Tekerlekler
- Grave Digger : Mezar Kazıcı
- Old Orange Eyes : Eski Turuncu Gözler
- Wooden Man : Ahşap Adam
- Lion : Aslan
- Eagle : Kartal
- Canary : Kanarya
- Murmur : Hırıltı
- Justice : Özgürlük İçin, Adalet
- Sun Set : Gün Batımı
- Special Forces : Özel Kuvvetler
- Strong Union : Güçlü Birlik
- Old Regret : Eski Pişmanlık
- Woo Woo : Woo Woo
- Gunhawk : Silah Şahin
- Onion King : Soğan Kralı
- Yellow Menace : Sarı Tehlike
- High Kingdom Warrior : Yüksek Krallık Savaşçısı
- Osprey : Balık Kartalı
- Zero Charisma : Sıfır Karizma
- Highlander : İskoçyalı Monk
- Final Battle : Son Savaş
- Power And Rich : Güç ve Zengin
- Overrun : Aşmak
- Zesty Dragon : Zesty Dragon
- Defend YourSeLf : Kendini Savun
- MindLess Rookie : Zihinsiz Çaylak
- Rookie : Çaylak
EN GÜZEL OYUN NİCKLERİ
- Game Kinq: Oyun kralı
- Team Star: Takım yıldızı
- Desert Rain: Çöl yağmur
- Immorral: Ölümsüz
- Angel of death: Ölüm meleği
- Dark Days: Karanlık günler
- Morbid Angel: Korkutucu melek
- Death Warrior: Olüm savaşçısı
- Tough Nut: Sert Somun
- Drugstore Cowboy: Eczane Kovboyu
- Nacho: Nacho
- Bonez Crusher: Kemik kıran
- Cool Whip: Serin kırbaç
- Mental: Zihinsel
- FairyTale: Peri masalı
- Turnip King: Şövalye kral
- Xecutioner: Cellat
- Dark Horse: Kara at
- Brave Heart: Cesur yürek
- Easy Sweep : Kolayca Tarama
- Natural Mess : Doğal Karışıklık
- Troubadour : Ozan
- Dropkick : Damla Vuruşu
- Drop Stone : Damla Taş
- Purposeless : Amaçsız
- Creation Epic : Yaratılış Destanı
- Stinging Strokes : Acıtan Vuruş
- UnconscionabLe : İnsafsız
- Fairy Tale : Peri Masalı
- Fearless Fighter : Korkusuz Savaşçı
- Fearful Warrior : Korkulu Savaşçı
- Doctor Healer : Şifacı Doktor
- Crocodile : Timsah
- Electric Player : Elektrikli Oyuncu
- Necromancer : Büyücü
KIZ OYUNCU NİCKLERİ
- Noisy Girl: Gürültücü Kız
- Dark Swan: Siyah Kuğu
- Troubled Chick: Sorunlu Piliç
- Sassy Muffin: Şımarık Kek
- Peanut Butter Woman: Fıstık Ezmesi Kadın
- Pink Nightmare: Pembe Kabus
- White Swan: Beyaz Kuğu
- Dream Killer: Rüya Katili
- Wings: Kanatlar
EN GÜZEL TÜRKÇE NİCKLER
- Acıitan Vuruş
- Ağır Darbe
- Akılsız Çaylak
- Aşılmaz Engel
- Büyük Savaşçı
- Büyük Oyunbozan
- Büyülü Okçu
- Büyük Vurguncu
- Cehennemin Gücü
- Cehennem Savaşçısı
- Cesur Yürek
- Çaylak
3 HARFLİ TEAM İSİMLERİ
- JOP
- AXE
- JAX
- İCE
- PRO
- EXE
- SPY
- JSS
- UPP
- FUC
- KİT
- WTF
- WHY
- AFK
- OHY
- SMK
- POU