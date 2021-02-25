En iyi ekrana sahip akıllı telefon belli oldu

En iyi ekrana sahip akıllı telefon belli oldu

DxOMark'ın farklı ihtiyaçlara yönelik yaptığı analizlere göre, ekran testlerinden en yüksek puanı alan akıllı telefon açıklandı. İşte en iyi ekranlı akıllı telefonların listesi...

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler, ekranlar ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesini güncelledi.

Yapılan testlere göre, geçtiğimiz ocak ayında tanıtılan Samsug Galaxy S21 serisinin en güçlüsü S21 Ultra, 91 puan alarak zirveye yerleşti.

İkinci ve üçüncü sırada ise Galaxy Note 20 Ultra modellerinin Snapdragon ve Exynos versiyonları yer alıyor.





SAMSUNG GALAXY S21 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Corning Gorilla Glass Victus ile AMOLED 2x ekran

Boyut: 6,8 inç (Yüzde 89,8 ekran / gövde oranı)

Boyutlar: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm (6,5 x 2,98 x 0,35 inç)

Çözünürlük: 1440 x 3200 piksel

En boy oranı: 20: 9, ~ 515 ppi

Yenileme hızı: 120 Hz

Serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkan Galaxy S21 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde ve 3200x1440 piksel çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranla bizleri karşılıyor. Yine bu ekran, diğer modellerde olduğu gibi HDR10+ desteğine ve 120Hz yenileme hızına sahip.

516 ppi gibi oldukça yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olan Galaxy S21 Ultra, yeni nesil Exynoss 2100 işlemcisinden güç alıyor.

12 GB / 16 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçeneklerine sahip telefon, 5 W hızlı, 15 W kablosuz ve 4,5 W tersine şarj destekli 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Telefonun arka kısmında, oldukça büyük sensörlere sahip 108 MP, f/1.8 ana kamera, 10 MP, f/4.9 telefoto kamera (10x optik zoom), 10 MP, f/2.4 ikinci telefoto kamera ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera yer alıyor.

Arka kameralar, 8K 30 FPS, 4K 60 FPS ve FullHD 120 FPS video kaydını destekliyor. 40 MP, f/2.2 değerlerine sahip ön kamerada ise 4K 60FPS video kaydı yapılabiliyor.

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA TÜRKİYE FİYATI

Kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yer almayacak Samsung Galaxy S21 Ultra, Türkiye'de 15 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın detaylı DxOMark incelemesine göz atmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Son olarak DxOMark testlerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonların listesi şu şekilde:



