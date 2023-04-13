En iyi kameraya sahip akıllı telefonlarda zirve değişti DxOMark tarafından testlerde, Oppo Find X6 Pro en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon seçildi.

ensonhaber.com

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, Huawei Mate 50 Pro modelini 149 puanla zirveye yerleştirmişti.

Daha sonra ise Honor Magic5 Pro, 152 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon olmuş ve liderlik koltuğuna oturmuştu.

Zirvenin yeni sahibi: Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6 Pro, DxOMark kamera testlerinde 153 puan alarak en iyi kameraya sahip telefon oldu ve zirveye yerleşti.

DxOMark uzmanları, OPPO Find X6 Pro'nun fotoğraflar, videolar, yakınlaştırma ve bokeh gibi tüm fotoğrafçılık öğelerinde dengeli ve olağanüstü performans sunduğunu belirtiyor.

Find X6 Pro, akıllı telefon dünyasının en büyük sensörlerine sahip.1 inç boyutlarında 50 MP Sony IMX989 23 mm f/1.8 geniş açı, 1/1,56 inç 50 MP IMX890 ultra geniş açı ve 65mm odak uzaklığında f/2,6 1/1,56 inç 50 MP IMX890 periskop sensörler ile donatılan telefon, kamera anlamında oldukça üstün performans sunuyor.

En iyi kameraya sahip telefonlar

DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şöyle: