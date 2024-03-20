En iyi kameraya sahip telefon yine değişti: İşte zirvedeki model

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, 157 puan alan Huawei P60 Pro+ ve Oppo Find X7 Ultra modellerini zirveye yerleştirmişti.
Şirket, yeni yapılan testlerde ise Honor Magic 6 Pro modeline 158 puan vererek zirveyi değiştirdi.
Zirvenin yeni sahibi: Honor Magic 6 Pro
Fotoğraf, bokeh efekti ve yakınlaştırma konularında şu ana kadarki en yüksek puanları alan Honor Magic 6 Pro, zirvenin yeni sahibi oldu.
180MP, f/2.6 diyaframlı telefoto kameraya sahip olan Honor Magic 6 Pro'da ayrıca 50MP, f/1.4 ana kamera ve 50MP, f/2 ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar
DxoMark puanlamasına göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde:
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