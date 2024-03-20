En iyi kameraya sahip telefon yine değişti: İşte zirvedeki model
ensonhaber.com

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, 157 puan alan Huawei P60 Pro+ ve Oppo Find X7 Ultra modellerini zirveye yerleştirmişti.

Şirket, yeni yapılan testlerde ise Honor Magic 6 Pro modeline 158 puan vererek zirveyi değiştirdi.

Zirvenin yeni sahibi: Honor Magic 6 Pro

Fotoğraf, bokeh efekti ve yakınlaştırma konularında şu ana kadarki en yüksek puanları alan Honor Magic 6 Pro, zirvenin yeni sahibi oldu.

180MP, f/2.6 diyaframlı telefoto kameraya sahip olan Honor Magic 6 Pro'da ayrıca 50MP, f/1.4 ana kamera ve 50MP, f/2 ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

DxoMark puanlamasına göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde: