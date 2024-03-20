En iyi kameraya sahip telefon yine değişti: İşte zirvedeki model DxOMark tarafından yapılan testlerde, Honor Magic 6 Pro, en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon seçildi ve zirvenin yeni sahibi oldu.

ensonhaber.com

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, 157 puan alan Huawei P60 Pro+ ve Oppo Find X7 Ultra modellerini zirveye yerleştirmişti.

Şirket, yeni yapılan testlerde ise Honor Magic 6 Pro modeline 158 puan vererek zirveyi değiştirdi.

Zirvenin yeni sahibi: Honor Magic 6 Pro

Fotoğraf, bokeh efekti ve yakınlaştırma konularında şu ana kadarki en yüksek puanları alan Honor Magic 6 Pro, zirvenin yeni sahibi oldu.

180MP, f/2.6 diyaframlı telefoto kameraya sahip olan Honor Magic 6 Pro'da ayrıca 50MP, f/1.4 ana kamera ve 50MP, f/2 ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

DxoMark puanlamasına göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde: