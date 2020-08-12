En iyi kameraya sahip telefon yine el değiştirdi

En iyi kameraya sahip telefon yine el değiştirdi

Xiaomi'nin dün tanıttığı en iddialı akıllı telefonu Mi 10 Ultra, DxOMark testlerinden 130 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon oldu.

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf çekebilen akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok baktığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

XIAOMI MI 10 ULTRA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Xiaomi'nin yeni tanıttığı üst seviye modeli Mi 10 Ultra, DxOMark kamera testlerinden 130 puan almayı başararak, 128 puanlı Huawei P40 Pro'yu geçmeyi başardı.

XIAOMI MI 10 ULTRA ÖZELLİKLERİ

6,67 inç Full HD+ OLED ekranla karşımıza çıkan Xiaomi Mi 10 Ultra, 120Hz ekran yenileme hızıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865+ modelinden güç alan telefonda, 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 48 MP + 12 MP + 48 MP + 20 MP dörtlü kamera ve ön kısımda ise 20MP'lik tek bir kamera yer alıyor. Xiaomi'nin açıklamalarına göre Mi 10 Ultra'nın periskop kamerası, 120 kata kadar yakınlaştırma imkanı sağlıyor

Son olarak Android 10 işletim sistemine ve 4500 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi Mi 10 Ultra modellerinin fiyatları ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama - 763 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama - 806 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama - 863 dolar

16 GB RAM + 512 GB depolama - 1007 dolar

En iyi kameraya sahip telefonlar - DxOMark sıralaması: