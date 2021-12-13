En ucuz 'yol arkadaşı' geliyor: Citroen Ami ne kadar, kaç TL?

En ucuz 'yol arkadaşı' geliyor: Citroen Ami ne kadar, kaç TL?

Türkiye'nin en ucuz otomobil adayı Citroen Ami ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor. Ekonomik olmasıyla dikkat eçen Citroen Ami ne kadar, kaç tl merak konusu. İşte Citroen Ami otomobil özellikleri...

Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin ‘yol arkadaşı’ oluyor.

Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen ve kalabalık şehir yaşamına çözüm olarak sunulan Ami, B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor.

75 kilometre menzili bulunan Ami, en fazla 45 kilometre hıza çıkabiliyor. Ami'nin bataryası 220 volt priz çıkışıyla 3 saatte dolarken, 100 kilometrelik maliyeti ise 8,25 lira ile toplu taşımadan bile daha ucuza geliyor.

Citroen Ami satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? sorularının cevapları ise merak ediliyor. İşte Citroen Ami otomobil özellikleri...

CİTROEN AMİ FİYATI KAÇ TL?

Aracın Avrupa satış fiyatı ise 7 bin euro seviyesinde. Citroen Ami'nin Türkiye'deki fiyatı ise henüz açıklanmadı.

CİTROEN AMİ ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin en ucuz otomobili Citroen Ami 220v çıkışları ile yüzde 100 tam şarja sadece 3 saatte çıkabiliyor.

Üç metre uzunluğa sahip şarj kablosu ve her iki yöne açılan kapıları ile dikkat çeken model, simetrik bir tasarıma sahip. 16 yaşında B1 ehliyeti alabilen her kullanıcı Citroen Ami'nin direksiyonuna geçebilecek.

Hatta model sunroof ile birlikte geliyor. 1.5 metre yükseklik, 1.6 metre genişlik ve 2.4 metre uzunluğa sahip olan modelin batarya dahil ağırlığı 471 kilogram. Ami'nin elektrikli motoru 8 PS (6 kW) güç ve 40 Nm tork üretebiliyor.

2022 İLKBAHARINDA SATIŞTA

Yepyeni modelin Türkiye satış stratejisi hakkında da bilgiler paylaşan Selen Alkım, "Türkiye'de satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli ilk mobilite ikonumuz olan Ami'nin, 2021 yılında önce kurumsal firmalara satışı başladı. Bu dönemde 150 adetlik bir satışı şimdiden gerçekleştirdik. İlk etapta özellikle yenilikçi araç paylaşım sistemleriyle de ortaklık görüşmelerimiz oldu. Son tüketiciye yani bireysel müşterilerimize direkt perakende olarak satışımız ise 2022 yılının ilkbahar aylarında başlayacak" bilgisini verdi.