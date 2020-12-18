Epic Games yılbaşı kampanyası başladı: 60 TL indirim kuponu nasıl alınır?

Epic Games Store, merakla beklenen yılbaşı kampanyasını başlattı. Her gün 1 oyunu ücretsiz yapacak mağaza, aynı zamanda 60 TL değerinde indirim kuponu da veriyor.

Özellikle Fortnite ile adından sıkça söz ettiren Epic Games, geçtiğimiz yıllarda Steam'e rakip olan kendi oyun mağazası olan Epic Games Store'u hayata geçirmişti.

Yeni oyun mağazası için birçok kampanya düzenleyen Epic Games, bildiğiniz gibi her hafta 2 oyunu ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor.

ARTIK HER GÜN 1 OYUN ÜCRETSİZ

Epic Games Store, bu yılbaşı tatili nedeniyle 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren 15 gün boyunca her gün bir oyunu ücretsiz yapacak. Ayrıca mağaza, herhangi bir şart olmadan herkese 60 TL değerinde indirim kuponu veriyor.

EPIC GAMES 60 TL İNDİRİM KUPONU NASIL ALINIR

Epic Games'ten 60 TL değerindeki indirim kuponunu alabilmek için aslında pek fazla bir şey yapmanız gerekmiyor. Öncelikle Epic Games Store açılış sayfasına gidin ve karşınıza çıkan "YILBAŞI TATİLİ İNDİRİMİ" ekranından "DAHA FAZLA BİLGİ EDİN" butonuna tıklayın.

Ardından karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacak. Buradan "EPIC KUPONUNU AL" seçeneğine tıklayın. Daha sonra kuponunuz otomatik olarak hesabınıza eklenecektir.

60 TL değerindeki indirim kuponunuzu, 7 Ocak 2021 tarihine kadar 80 TL ve üzeri oyun satın alımlarında kullanabilirsiniz. Bu sayede platformda yer alan Cyberpunk 2077 gibi popüler oyunları, 60 TL indirimli satın alabilirsiniz.

17 ARALIK ÜCRETSİZ OYUN: CITIES SKYLINES

Her gün bir ücretsiz oyun verecek olan Epic Games Store'un dün yayınladığı ücretsiz oyunu Cities Skylines oldu. Klasik şehir kurma simülasyonunun modern bir versiyonu olan oyun, gerçek bir şehri yaratıp idare etmenin heyecanını ve zorluklarını sizlere sunuyor.

Bugün yayınlanacak ücretsiz oyun ise 19.00'da belli olacak.

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