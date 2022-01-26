Ericsson, iPhone satışlarına yasak getirebilir

İsveçli şirket Ericsson, 5G teknolojisi için patent kullanma ücretleri konusunda Apple'a dava açmıştı. Bu davayla, birçok ülkedeki iPhone satışları tehlikeye girdi.

Ericsson, Apple'ın telif ücretlerini uygunsuz bir şekilde düşürmeye çalıştığını iddia ederek ilk olarak ekim ayında mahkemenin yolunu tutmuştu.

İsveçli şirket, iki şirket arasındaki son anlaşmazlıkta, iPhone telefonlarında 5G teknolojisi için patent kullanma ücretleri konusunda geçtiğimiz günlerde Apple’a karşı yeni bir dava daha açtı.

iPHONE SATIŞLARINA YASAK GELEBİLİR

Apple üzerindeki baskıyı artırmaya karar veren Ericsson; Brezilya, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde iPhone satışlarına karşı ihtiyati tedbir başvurusunda bulundu. Yakın zamanda İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de benzer davaların açılacağı bildiriliyor.

(İhtiyati tedbir: Mahkeme tarafından, dava sonuçlanıncaya kadarki süreçte doğabilecek zararların önüne geçmek amacıyla davacıya sağlanan hukuki himaye.)

ERICSSON VE APPLE FİYATTA ANLAŞAMIYOR

İki şirket arasındaki anlaşmazlık; Apple'ın patent lisanslarını süresi dolduktan sonra yenilememesi nedeniyle ortaya çıktı. ABD'li şirketin lisans ücretlerini indirmeye çalışması Ericsson tarafında karşılık görmedi.

Bir Apple sözcüsü, “Ericsson, patent lisans anlaşmamızı yenilemek için adil şartlar müzakere etmeyi reddetti ve bunun yerine aşırı telif ücretleri uygulamak için bize dava açtı. Mahkemeden adil bir fiyat belirlemesine yardım etmesini istiyoruz.” demişti.

Ericsson sözcüsü ise, “Önceki anlaşmanın süresi dolduğu ve yeni lisansın şartları ve kapsamı üzerinde anlaşamadığımız için Apple artık teknolojimizi lisanssız kullanıyor.” ifadelerini kullanmıştı.



Apple temsilcileri, Ericsson'un davayı geri çekmesi halinde kendilerinin de davadan vazgeçeceğini açıkladı.

ERICSONN, BİRÇOK PATENTİ ELİNDE BULUNDURUYOR

İsveçli şirket, araştırmaya yılda yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapıyor, 57 binden fazla patentten oluşan bir portföye sahip olan Ericsson; patent portföyünden gelen telif hakları sayesinde oldukça iyi gelirler elde ediyor.