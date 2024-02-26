Erişim engeli getirilmişti: Twitch'in rakibi Kick Türkiye'de yeniden aktif

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Son zamanlarda, ülkemizde faaliyet gösteren canlı yayın platformları erişim engelleriyle karşı karşıya kaldı.

Türkiye'de yayın platformu olarak hizmet veren Kick ve Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirilmişti.

Engelin nedeni ise bu platformlarda yasa dışı bahis ve kumar yayınları yapılmasıydı.

Kick'in engeli kaldırıldı

Yasaktan sonra Türkiye'den kumar içeriğine erişimi yasaklayacağını duyuran Kick platformunun engeli kalktı. Ünlü yayın platformu Twitch'in yasağı ise devam ediyor.

Söz konusu yasağın ardından bir açıklama yapan Kick, şunları söyledi:

BTK bizden Kick'teki kumarla ilgili içerikleri kaldırmamız için bir istekte bulunmadı. Hiçbir uyarı yapmadan siteye erişimi engelledi.



Kick olarak 24 saat içinde, BTK'nın isteğince sitemizdeki casino bölümünü Türkiye'den bağlanan kullanıcılar için yasaklayacağız.