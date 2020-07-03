Erzurum'da kullanılan hemşire robot: Atacan

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde, pandemi servisindeki hastaların hizmetinde kullanılması için robot geliştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sağlık sektöründe kullanılan robotların sayısı bir hayli arttı.

Şimdiye kadar başka ülkelerdeki hastanelerde karşımıza çıkan hemşire robotlar, artık Erzurum'da da kullanılmaya başlandı.

YEMEK VE İLAÇ SERVİSİ YAPIYOR

Erzurum'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bölümlerde sağlık personelini virüsten korumak için, mühendislik bölümü öğrencilerinin tasarladığı ve hastalara yemekleri ile ilaçlarını veren hemşire robot "Atacan", Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, "Robotla amacımız sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti alanların konforunu biraz daha artırmak, endişe ve kaygılarını psikolojik alanda rahatlatmak. Robotu test ettik, kullanımı çok basit." dedi.

Dezenfekte edildikten sonra, mobil uygulama ile üzerine bırakılan yemek ve ilaçları koronavirüslü hastaların odasına götüren robot, odadan çıkarıldığında tekrar dezenfekte edilerek diğer hastaların odasına yönlendiriliyor.

TEMASI AZALTIYOR

Böylece hem koronavirüs servisinde görevli sağlıkçının şüpheli ya da tanı almış veya tedavisi devam eden hastayla daha az teması sağlanıyor hem de hasta odasına giriş çıkışlarda giyinilen koruyucu elbise ve ekipmanlardan tasarruf sağlanıyor.

"YÜKÜMÜZÜ HAFİFLETTİ"

Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği serviste görevli hemşire Mehtap Çiftçi, "Zaman zaman hastalarla iç içe olmak zorundayız, koronavirüs hastalarının odasına sürekli girip çıkıyoruz. Bu zor süreçte bizler için böyle şeyler düşünülmesi çok güzel. Robot, işimizi kolaylaştıracağa benziyor. Robotun bizi koruduğunu ve yardımcı olacağını gördük. Yükümüzü hafifletti." diye konuştu.

Robotu tasarlayan Makine Mühendisliği öğrencisi Murat Duran, robotun ilk prototipinde çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "İkinci kez robotu daha güzel tasarlayıp geliştirdik. Doktor ve sağlık çalışanları çok beğendi, onların istekleri doğrultusunda bu işi yaptık. Şu an robotumuz hastanenin koronavirüs bölümünde yemek ve ilaç servisinde kullanılıyor.

"TALEP OLURSA ÜRETİMİ YAPARIZ"

Robotu telefona indirilen uygulama ile kullanabiliyoruz. Robotu hastanede deneme sürecindeyiz, hemşireler ve hastalar çok memnun. Teknik olarak 80 metreye kadar robotu kontrol edebiliyoruz. Talep olursa üretimini yaparız." ifadelerini kullandı.