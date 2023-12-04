Eski Google CEO'su Eric Schmidt: Yapay zeka 5 yıl içinde insanlığı tehlikeye atabilir Eski Google CEO'su Eric Schmidt, yapay zekanın 5 yıl içinde insanlığı tehlikeye atabileceğini söyleyerek, yıkımı Nagasaki ve Hiroşima'ya nükleer bomba atılmasına benzetiyor.

ensonhaber.com

Eski Google yöneticisi, yapay zeka hakkında kıyamet gibi bir uyarıda bulunarak yapay zekanın beş yıl içinde insanları 'tehlikeye atabileceğini' söyledi.

2001'den 2011'e kadar Google'ın CEO'su olarak görev yapan milyarder Eric Schmidt, yapay zekaya yönelik yeterli önlemin alınmadığını ve insanların teknolojinin kontrolünü kaybetmesinin an meselesi olduğunu vurguladı.

"O kadar zamanımız yok"

Salı günü bir sağlık zirvesinde konuşan Schmidt, şunları söyledi:

Nagasaki ve Hiroşima'dan sonra test yasakları ve buna benzer şeylerle ilgili bir anlaşmaya varmak 18 yıl sürdü. Bugün o kadar zamanımız yok.

Schmidt, Washington DC'deki Axios AI+ zirvesinde yaptığı konuşmada, daha önce yapay zekanın silah erişimini keşfetme gibi toplum için bir tehlike oluşturmasının 20 yıl alabileceğine inandığını, ancak bu zaman aralığının artık hızla yaklaştığını söyledi.

Schmidt, bu tür bir kaçınılmazlıkla mücadele etmenin tek yolunun, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) benzer bir uluslararası organ kurmak olduğunu tavsiye etti.

Schmidt, eski Google mühendisi Blake Lemoine, eski baş işletme sorumlusu Mo Gawdat ve bilgisayar bilimcisi Timnit Gebru'ya katılarak, yapay zekanın etkileri konusunda uyarıda bulunan son eski Google çalışanı oldu.

Open AI CEO'sunun korkunç yapay zeka geliştirdiği söyleniyor

Geçtiğimiz haftalarda OpenAI CEO'su Sam Altman'ın, iki çalışanın insanlığı tehdit edebilecek yeni bir yapay zeka modeli yarattığına dair yönetim kuruluna şikayette bulunmasının ardından görevden alındığını iddia eden raporlar ortaya çıktı.

Q* adı verilen modelin, görünüşte problemli görünmeyen ancak uzun vadede feci sonuçlara yol açabilecek matematiksel denklemleri çözebildiği bildiriliyor.

Başlangıç ​​düzeyde bile olsa bir matematik sorusunu çözmeyi öğrenmek, yapay zeka modelinin insan zekasıyla karşılaştırılabilecek muhakeme becerilerini geliştirdiği anlamına gelir.

Kıyamet uyarılarının yanı sıra Schmidt, yapay zekanın insanlara fayda sağlamak için de kullanılabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.