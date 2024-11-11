Eski Samsung telefonlar bu uygulamayı çalıştıramayacak: 23 Aralık son gün

Haber Merkezi

Samsung, eski Galaxy akıllı telefonlarda Samsung Health Monitor uygulaması desteğini sonlandırıyor.

Android 11 veya önceki sürümleri çalıştıran cihazlarda uygulama artık kullanılamayacak.

1.3.6.001 sürümündeki son güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yaklaşan değişiklik hakkında bilgilendiriliyor.

Bildirime göre, uygulamanın bir sonraki sürümü (1.4.1) yalnızca Android 12 veya daha yeni Android sürümlerini çalıştıran telefonlarda kullanılabilecek.

KAN BASINCI VE EKG ÖLÇÜMÜ YAPILAMAYACAK

Bu güncelleme, eski Galaxy telefon kullanıcılarının Galaxy Watch'ları üzerinden kan basıncı izleme ve EKG okumaları gibi önemli sağlık bilgilerine erişemeyecekleri anlamına geliyor.

Çünkü bu özellikler, Samsung Health Monitor uygulamasına bağlı olarak çalışıyor.

Uygulamanın mevcut sürümü eski cihazlarda çalışmaya devam edecek olsa da yeni özellikler veya güncellemeler almayacak.

SAMSUNG'DAN ANDROID 12 UYARISI

Samsung, 23 Aralık 2024'ten itibaren Samsung Health Monitor'un Android 9, 10 veya 11 çalıştıran cihazlarda desteklenmeyeceğini duyurdu.

Şirket, kullanıcıların işletim sistemi sürümlerini Android 12.0 veya üstüne yükseltmelerini tavsiye ediyor.

Samsung Health Monitor uygulaması, 2020 yılında Güney Kore'de kullanıma sunulmuş ve daha sonra dünya geneline yayılmıştı.

Uygulama, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Active 2'den başlayarak birçok Galaxy Watch modelinde kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, bu uygulama sayesinde kan basıncını ölçebiliyor ve EKG (elektrokardiyogram) kalp atış hızı ölçümlerini doğrudan bileklerinden yapabiliyor. Veriler, kolay takip için uygulamada saklanıyor.