Eski SpaceX çalışanları Elon Musk'a dava açtı: Haksız yere kovulduk SpaceX'ten kovulan 8 kişi, haksız yere kovuldukları gerekçesiyle Elon Musk'a dava açtı.

ensonhaber.com

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'ten kovulan 8 kişi, "çalışma ortamını eleştirdikleri" için işten çıkarıldıkları iddiasıyla şirketin sahibi Elon Musk'a dava açtı.

Dava başvurusunu Kaliforniya eyalet mahkemesine yapan çalışanlar, 2022'de iş yerindeki sorunlar hakkında yönetime yazdıkları mektup nedeniyle kovulduklarını söylüyor.

Davacılar, mektupta imzası olan 4 kişinin mektubu gönderdikten hemen sonra, diğerlerinin ise iç soruşturmanın ardından işten çıkarıldıklarını ileri sürdü.

Elon Musk'ın paylaşımları kanıt gösterildi

Dava dilekçesinde delil olarak Musk'ın sosyal medya paylaşımlarına da yer veren eski çalışanlar, SpaceX'teki çalışma ortamının uygunsuzluğuna yönelik şikayetlerinin de sıklıkla göz ardı edildiğini savundu.

Maddi tazminat istediler

Davacılar, "haksız yere işten çıkarıldıkları" gerekçesiyle şirketten maddi tazminat talebinde bulundu.

Söz konusu dönemde, davacılar tarafından yönetime gönderilen mektupta, çalışma ortamından "hayvan barınağı" olarak bahsedilirken, Musk'ın X platformundaki paylaşımlarının "utanç verici" olduğu belirtilmişti.