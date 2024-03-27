Eskilere ilgi büyük: Kutusu açılmamış ilk iPhone, 130 bin dolara satıldı 17 yıl önce tanıtılan ve kutusu açılmamış 4 GB kapasiteli birinci nesil iPhone modeli, açık artırmada 130 bin dolara alıcı buldu.

ensonhaber.com

Apple’ın ilk olarak 2007’de tanıttığı iPhone, telefon pazarında dengeleri değiştirdi ve birçok markaya ilham kaynağı oldu.

15 yıl önce Steve Jobs, ilk iPhone’u tanıtırken “dokunmatik geniş ekranlı iPod, devrimsel bir cep telefonu ve çığır açan internet iletişim cihazı” ifadelerini kullanmıştı.

O zamandan bu zamana çok şey değişti ve iPhone, Apple’ı dünyanın en büyük şirketi yaptı.

Kutusu açılmamış ilk iPhone 130 bin dolara satıldı

2007'den beri kutusu açılmamış iPhone, açık artırmaya çıktı ve tam 130 bin dolara alıcı buldu.

LCG Auctions tarafından gerçekleştirilen açık artırma, 10 bin dolarlık bir fiyatla başladı ve 130 bin 27 dolara kadar yükseldi. Telefonda herhangi bir hasar, solma, çizik veya ezik gibi hiçbir sorun olmadığı belirtildi.

Yüksek fiyatın nedeni nadir bulunması

Öte yandan, telefonun bu kadar yüksek bir fiyata alıcı bulmasının ana nedeni 4GB depolama alanı olmasıydı.

Apple, ilk iPhone’u 8 GB ve 4 GB olarak çıkarmış, ancak 4 GB olan versiyon, satışların düşük olması nedeniyle piyasaya sürüldükten yalnızca iki ay sonra üretimden kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz yıl, yine 4GB depolamaya sahip ilk iPhone modeli 190 bin dolara satılmıştı.

lk iPhone neler sunuyordu

Klasikleşen uygulama ızgarası, işlevsel tek ana tuş ve tamamen dokunmatik klavye ve kontrol imkanı, ilk iPhone’un öne çıkan detayları arasındaydı.

Telefon, her ne kadar internet ve medya tüketimine hazır olsa da o zamanlar 3G ve App Store dahil olmak üzere bir dizi temel özellikten yoksundu.

3,5 inç dokunmatik ekranla gelen ilk iPhone, kullanıcılara 320 x 480 piksel çözünürlük sunuyordu. 2MP tek bir arka kameraya sahip iPhone'un önünde ise herhangi bir kamera bulunmuyordu.

4, 8 ve 16 GB depolama alanı seçenekleri sunan telefon, yalnızca 2G desteği sunuyordu ve gücünü tek çekirdekli ARM 11 işlemciden alıyordu.

Öte yandan telefon, 1400 mAh bataryasıyla yalnızca 8 saat telefonla konuşma süresi sunuyordu.

Apple’ın ilk akıllı telefonu olan iPhone’un 4 GB’lık modeli için açıklanan lansman fiyatı 499 dolar, 8 GB hafızalı modeli içinse 599 dolar olmuştu.

Apple'ın açıkladığı resmi rakamlara göre ilk iPhone, dünya genelinde tam 1.3 milyon satış adedine ulaştı.