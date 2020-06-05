Euro 2020 ek paketi PES 2020'ye geldi

Euro 2020 DLC'si, Veri Paketi 7.0 güncellemesi ile PES 2020 oyununa ücretsiz olarak eklendi.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2020, bu yıl da birçok farklı özelliklerle birlikte geçtiğimiz eylül ayında oyunseverlerle buluşmuştu.

Oyunun yayınlanmasından bu yana yapılan küçük çaplı güncellemelerle oyun deneyimini geliştiren KONAMI, yeni Veri Paketi 7.0 güncellemesi ile Euro 2020 modunu PES 2020'ye ekledi.

Oyunseverler, bu yıl iptal edilen Euro 2020 turnuvasını artık PES 2020'de deneyimleyebilecek.

TAKIMLAR GÜNCEL KADROLARIYLA OYUNDA

Euro 2020 güncellemesi ile eleme aşamasındaki takımlar dahil olmak üzere toplamda 55 takım, forma ve güncel kadrolarıyla birlikte oyunda yer alıyor.

Ayrıca turnuvanın iki büyük stadyumu Wembley ve St. Petersburg da yeniden tasarlanarak oyuna eklendi.

PES 2020'ye Euro 2020 modunu getiren Veri Paketi 7.0 güncellemesi, oyunu PS4, Xbox One veya PC'de bir sonraki başlatışınızda otomatik olarak inecek ve kurulacak.



