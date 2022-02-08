Everest Dağı, hızla buzul kaybetmeye devam ediyor

Yeni bir araştırmaya göre, Everest Dağı'nın South Col bölgesindeki buzullar son 25 yılda 55 metre inceldi.

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Everest Dağı'nda da durum kutuplardan farklı değil. Dağın zirvesine yakın bir bölge olan South Col Buzulu'nda her yıl onlarca yıllık erime gerçekleştiği tespit edildi.

BUZUL TAMAMEN YOK OLABİLİR

Araştırmacılar, buzulun erime hızının oluşma hızına oranla 80 kat daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Bölgedeki buzulun son 25 yılda 55 metre kalınlık kaybettiğini aktaran bilim insanları, bu yüzyılın ortalarında buzulun tamamen yok olabileceğini söylüyor.

Bir milyardan fazla insanın içme suyu ihtiyacını karşıladığı bölgedeki buzulların hızla erimesi, gelecek yıllarda büyük sorunlara yol açacak.

Ayrıca buzullardan beslenen nehirlerle tarım alanlarını sulayan çiftçiler de bu durumdan olumsuz etkilenecek. Araştırmacılar, tüm bunlarla birlikte bölgede düşen çığların sayısının artacağından endişe ediyor.

Buzul kimyager ve çalışmanın yazarı Maine Üniversitesi'nden Mariusz Potocki , "Himalaya için iklim tahminleri; ısınmanın devam ettiğini, buzul kütle kaybının sürdüğünü ve Everest tepesinin bile ısınmadan etkilendiğini gösteriyor." dedi.

Buzul erimesinin dünyanın en yüksek noktasında gerçekleşmesi, sıcaklıklar arttıkça dünya çapındaki buzullar için kritik bir uyarı niteliği taşıyor.



