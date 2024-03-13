Everest Dağı'ndan büyük kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor Gök bilimciler, her 71 yılda bir Dünya'ya yakın geçen Halley tipi kuyruklu yıldızın bu ay gözle görülebilir derecede yakından geçeceğini açıkladı.

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Kuyruklu yıldızlar, güneş sistemi dışında dolaşan, genellikle buz ve tozdan oluşan bir çekirdeğin etrafında bir kuyrukla birlikte hareket eden gök cisimlerine deniyor.

Kuyruklu yıldızların kuyrukları, güneşe yaklaştıkça ısınan ve buharlaşan buz ve diğer maddelerden oluşuyor.

Bu buharlaşma, kuyruklu yıldızın güneşe yaklaştıkça parlak bir kuyruk oluşturmasına neden oluyor.

Everest Dağı'ndan büyük kuyruklu yıldız yaklaşıyor

Gökbilimciler, Everest Dağı'ndan daha büyük bir kuyruklu yıldızın önümüzdeki haftalarda çıplak gözle görülebileceğini duyurdu.

Halley tipi bir kuyruklu yıldız, ömrü boyunca bir veya muhtemelen iki kez ortaya çıkıyor.

"12P/Pons-Brooks" isimli yıldız, yörüngesini 71,3 yılda bir tamamlıyor ve en yakın geçişini 21 Nisan'da gerçekleştirecek.

Uzay taşı, ünlü Halley kuyruklu yıldızı büyüklüğünde ve Dünya'da en son 1954 yılında çıplak gözle görülebilmişti.

2P/Pons-Brooks adlı kuyruklu yıldız, kriyovolkanik veya soğuk volkanik bir kuyruklu yıldızdır. Tahmini çapı 30 kilometre olan katı bir çekirdeğe sahiptir ve kriyomagma olarak bilinen buz, toz ve gaz karışımıyla doludur.

Çekirdek, kuyruklu yıldızın iç kısmından sızan, koma adı verilen bulanık bir gaz bulutu ile çevreleniyor.

Güneş radyasyonu kuyruklu yıldızın içini ısıttığında basınç artıyor ve kuyruklu yıldız, şiddetli bir şekilde patlayarak donmuş iç yapısını çekirdeğin kabuğundaki büyük çatlaklardan uzaya fırlatıyor.