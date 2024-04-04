Everest Dağı'ndan daha büyük kuyruklu yıldız Dünya'dan görüldü Avustralya'nın Melbourne kentine bağlı Derbyshire bölgesinde bir kişi, garajının çatısından Everest Dağı'ndan daha büyük olan "12P/Pons-Brooks" adlı kuyruklu yıldızı fotoğrafladı.

AA & Ensonhaber

Gök bilimciler, geçtiğimiz hafta Everest Dağı'ndan daha büyük bir kuyruklu yıldızın önümüzdeki haftalarda çıplak gözle görülebileceğini duyurmuştu.

Halley tipi bir kuyruklu yıldız, ömrü boyunca bir veya muhtemelen iki kez ortaya çıkıyor.

"12P/Pons-Brooks" isimli yıldız, yörüngesini 71,3 yılda bir tamamlıyor ve en yakın geçişini 21 Nisan'da gerçekleştirecek.

Dünya'dan görüldü

Avustralya'nın Melbourne kentine bağlı Derbyshire bölgesinde yaşayan Paul Mason, garajının çatısından "12P/Pons-Brooks" adlı kuyruklu yıldızı gördü.

Avustralya Ulusal Uzay Ajansı (NSC), 71 yılda bir yörüngesini tamamlayan "Şeytan Kuyruklu Yıldızı" olarak da bilinen 12P/Pons-Brooks'un, ortalama insan ömründe bir ya da iki kez gözle görülebildiğini belirtti.

Uzay taşı, ünlü Halley kuyruklu yıldızı büyüklüğünde ve Dünya'da en son 1954 yılında çıplak gözle görülebilmişti.

NSC, kuyruklu yıldızın 21 Nisan'da en parlak halini alacağına işaret ederek gelecek haftalarda, 12P/Pons-Brooks'un çıplak gözle görülebilir bir pozisyona gelebileceğini kaydetti.

Sonraki geçiş 2095 yılında

12P/Pons-Brooks'u bu yıl kaçıranların, dev yıldızı görebilmek için 2095'i beklemesi gerekiyor.

Toz ve buzdan oluşan dev kuyruklu yıldızın arkasında, güneşin ısıtması nedeniyle parlak yeşil ışıktan oluşan bir kuyruk yer alıyor.

1812'de Jean-Louis Pons, 1883'te ise William Robert Brook tarafından keşfedilen "12P/Pons-Brooks" adını bu ikiliden aldı.

Kuyruklu yıldızlar, güneş sistemi dışında dolaşan, genellikle buz ve tozdan oluşan bir çekirdeğin etrafında bir kuyrukla birlikte hareket eden gök cisimlerine deniyor.

Kuyruklu yıldızların kuyrukları, güneşe yaklaştıkça ısınan ve buharlaşan buz ve diğer maddelerden oluşuyor.

Bu buharlaşma, kuyruklu yıldızın güneşe yaklaştıkça parlak bir kuyruk oluşturmasına neden oluyor.