Evrenin en yaşlı yıldızları Samanyolu galaksisinde keşfedildi ABD'de araştırmacılar, Samanyolu galaksisinde, evrenin en yaşlı yıldızlarından olduğu düşünülen 3 yeni yıldız tespit etti.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda Samanyolu galaksisinde, evrenin en yaşlı yıldızları olabilecek 3 yeni yıldız keşfedildi. Bu heyecan verici keşif, ABD'li araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi ve yıldızların 12 ila 13 milyar yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Bu yıldızlar, Samanyolu'nun halesinde keşfedildi ve bilinen en eski yıldızlar arasında yer alıyor.

Keşif, galaksimizin ve hatta evrenin ilk zamanlarına dair önemli bilgiler sağlıyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Anna Frebel liderliğinde, aralarında öğrencilerin de bulunduğu ekip, Büyük Patlama'dan sonra oluştuğu değerlendirilen eski yıldızları araştırdı.

Ekip, evrenin ilk dönemlerinde hidrojen ve helyumun çoğunlukta, stronsiyum ve baryum gibi diğer elementlerin ise düşük miktarlarda bulunmasından dolayı düşük stronsiyum ve baryum barındıran yıldızları inceledi.

Tespit ettikleri üç yıldızın yörüngede Samanyolu diskinin geri kalanından ve haleden farklı şekillerde döndüğünü ve düşük stronsiyum ile baryum içerdiğini saptayan bilim insanları, bunların daha küçük cüce galaksilere ait olduğu yönünde güçlü kanıtlara ulaştı.

Söz konusu cüce galaksilerin büyümeye devam eden Samanyolu tarafından emildiklerini değerlendiren araştırma ekibi, yıldızlara "Küçük Birleşik Yıldız Sistemi" anlamına gelen "SASS" adını verdi.

Araştırmacılar, evrende oluşan ilk galaksilerden olduğu düşünülen "ultra soluk cüce galaksilerin" incelenmesinin, uzakta ve sönük oldukları için zor olduğuna dikkati çekti.

30 bin ışık yılı uzakta

Dünya'dan yaklaşık 30 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan "SASS" yıldızları üzerindeki araştırmaların, "ultra soluk cüce galaksilerin" oluşumunu anlamaya katkıda bulunabileceği düşünülüyor.

Cüce galaksiler, evrenin erken oluşum sürecinde ortaya çıkan, dolayısıyla yıldızları yaşlı, düşük yoğunluklu ve az metal barındıran gök cisimleri olarak biliniyor.