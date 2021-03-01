ExoMars uydusu, yüzeydeki Perseverance aracını fotoğrafladı

Geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyine başarılı bir şekilde inen Perseverance aracı, Mars yörüngesinde bulunan ExoMars uydusu tarafından yakın takipte.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance (Azim) aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne başarıyla iniş gerçekleştirdi.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance aracı, aynı zamanda yörüngedeki ExoMars uydusundan da takip ediliyor.

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya'nın Roscosmos ajansının yörünge aracı ExoMars, kızıl gezegenin etkileyici bir fotoğrafını çekti.

Aracın Renkli ve Stereo Yüzey Görüntüleme Sistemi'nin (CaSSIS) 400 kilometre yüksekten çektiği fotoğrafta, NASA'nın kısa süre önce Mars'a ulaşan Perseverance aracı iğne ucu kadar kaldı.

2016'da kızıl gezegenin atmosferini araştırmak üzere yola çıkan ExoMars, Perseverance'ın küçük, soluk bir nokta olarak göründüğü fotoğrafı 23 Şubat'ta çekti.

PARAŞÜT VE DİĞER PARÇALAR DA VAR

Fotoğrafta, Perseverenace aracının Mars'a inerken kullandığı paraşüt, koni biçimindeki arka kısmı, ısı kalkanı ve iniş aşaması da görülebiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı yetkililerine göre, NASA aracının başarıyla Mars yüzeyine inmesinde ExoMars'ın da payı büyük. ExoMars, aracın ilerleyişini gösteren önemli verileri Dünya'ya iletmekle görevliydi.

Şu anda Mars atmosferinde bulunan ExoMars, atmosferdeki molekülleri örnekliyor ve analiz ediyor. Bilim insanları, bu sayede çok küçük miktarlarda bulunan metan gibi atmosferik gazlardan yola çıkarak, gezegendeki jeolojik aktiviteler hakkında bilgi edinebiliyor.