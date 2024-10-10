Eylül ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

Haber Merkezi

Sony, PlayStation kullanıcılarının eylül ayında en çok hangi oyunları indirdiğini açıkladı. Listeler, ABD/Kanada ile Avrupa Birliği bölgeleri için ayrı ayrı sıralamalar sunuyor.

Hem ABD/Kanada hem de Avrupa Birliği'nde PS5 oyuncularının eylül ayında en çok indirdiği oyun NBA 2K25 ve EA Sports FC 25 oldu.

ABD/KANADA - PS5

NBA 2K25

Warhammer 40,000: Space Marine 2

EA Sports FC 25

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Madden NFL 25

Grand Theft Auto V

Palworld

College Football 25

Hogwarts Legacy

AVRUPA - PS5

EA Sports FC 25

Astro Bot

Warhammer 40,000: Space Marine 2

NBA 2K25

Black Myth: Wukong

Grand Theft Auto V

Hogwarts Legacy

Palworld

The Crew Motorfest

Test Drive Unlimited Solar Crown