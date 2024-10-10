Eylül ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

Haber Merkezi
Sony, PlayStation kullanıcılarının eylül ayında en çok hangi oyunları indirdiğini açıkladı. Listeler, ABD/Kanada ile Avrupa Birliği bölgeleri için ayrı ayrı sıralamalar sunuyor.
Hem ABD/Kanada hem de Avrupa Birliği'nde PS5 oyuncularının eylül ayında en çok indirdiği oyun NBA 2K25 ve EA Sports FC 25 oldu.
ABD/KANADA - PS5
NBA 2K25
Warhammer 40,000: Space Marine 2
EA Sports FC 25
Astro Bot
Black Myth: Wukong
Madden NFL 25
Grand Theft Auto V
Palworld
College Football 25
Hogwarts Legacy
AVRUPA - PS5
EA Sports FC 25
Astro Bot
Warhammer 40,000: Space Marine 2
NBA 2K25
Black Myth: Wukong
Grand Theft Auto V
Hogwarts Legacy
Palworld
The Crew Motorfest
Test Drive Unlimited Solar Crown
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış