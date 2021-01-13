Facebook, ABD başkanlık devir teslim güvenliği için yeni adımlar attı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminden 69 gün sonra devir teslim töreni öncesi bir dizi önlem aldığını duyurdu.

Donald Trump'ın hesabını askıya almasıyla son zamanlarda Twitter ile birlikte en çok konuşulan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, yeni güvenlik önlemleri ile gündemde.

ABD’li sosyal medya paylaşım platformu Facebook, ABD Başkanlık Seçim Günü’nden tam 69 gün sonra, "Çalmayı durdur" ifadesi geçen tüm içeriği kaldırmaya başlayacağını açıklamıştı.

Alınan bu önlemin, ABD başkanlık görev devri günü olabilecek muhtemel şiddet eylemlerini önlemek olduğu ifade edildi.

Facebook, ABD Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden’ın 20 Ocak’ta Washington DC’de yapacağı yemin töreninde, toplumsal gerginliği azaltmak amacıyla böyle bir karar aldığını duyurdu.

ŞİDDETE KARŞI ÖNLEM

Facebook'un dürüstlükten sorumlu Başkan Yardımcısı Guy Rosen, şirketin başkanlık devri için hazırlıkları hakkında bilgilendirme yazısı yazdı.

Rosen açıklamasında “ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna karşı etkinlikler düzenlemeye yönelik devam eden girişimler, hem şiddete, hem de terimin (Çalmayı Durdur) başkentte protestocular tarafından kullanılmasına yol açabilir, görev devri törenine giden yolda bu ek adımı atıyoruz.” dedi.

Öte yandan sosyal medya platformu, siyasi reklam yasağını bir süre daha devam ettirecek.