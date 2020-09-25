Facebook, ABD seçimlerini etkileyen Rus istihbaratıyla bağlantılı hesapları kapattı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de yapılacak 3 Kasım seçimleri öncesi, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattığını açıkladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri yaklaşırken, ABD merkezli sosyal medya devlerine büyük iş düşüyor.

Daha önce Facebook'un, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesi hem yanlış bilginin yayılmasını engellemek hem de seçmenleri etkilememek için tüm siyasi reklamları durduracağını sizlerle paylaşmıştık.

Ayrıca şirket, devlet kurumlarıyla birlikte çalışarak seçimi etkileyecek her türlü paylaşımı yakından izliyor.

RUSYA MERKEZLİ HESAPLAR KAPATILDI

Geçtiğimiz günlerde, seçimi etkileyecek paylaşımlar yapan Çinli hesapları kapatan Facebook, şimdi de 350'ye yakın Rus merkezli hesabı sildiğini duyurdu.

HESAPLAR RUS İSTİHBARATI İLE BAĞLANTILI

Facebook, Rusya'nın askeri ve istihbarat teşkilatları ile bağlantılı olduğu belirtilen üç ayrı dezenformasyon ağının tespit edildiğini açıkladı.

Şirket ayrıca, Moskova'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin merkezinde yer alan internet hesaplarının tamamının çökertileceğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu hesaplara, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak seçimlerdeki tercihleri etkilemek, oylamanın ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulatmak ve seçim sonuçlarını tartışmaya açmak amacıyla kullanabileceği endişesiyle müdahale edildiği belirtildi.

Facebook'un Rusya kökenli provokatif hesapları kapatması, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından konu ile ilgili uyarıda bulunmasından iki gün sonra gerçekleşti.