Facebook, ABD'de siyaseti etkilemek için paylaşım yapan Çin kaynaklı hesapları kapattı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD ve Filipinler'deki siyaseti etkilemek üzere paylaşımlar yapan Çin kaynaklı bazı kimliği belirsiz hesapları kapattığını açıkladı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri yaklaşırken, gözler sosyal medyanın üzerinde.

Daha önce Facebook'un, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesi hem yanlış bilginin yayılmasını engellemek hem de seçmenleri etkilememek için tüm siyasi reklamları durduracağını sizlerle paylaşmıştık.

Sosyal medya devi, şimdi de siyaseti etkileyen paylaşımlar yapan hesapların peşine düştü.

ÇİNLİ HESAPLAR KALDIRILDI

Facebook, ABD ve Filipinler'deki siyaseti etkilemek üzere paylaşımlar yapan Çin kaynaklı bazı kimliği belirsiz hesapları kapattığını açıkladı.

Facebook Siber Güvenlik Şefi Nathaniel Gleicher tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Güvenlik politikamızı ihlal ettiği için, Çin kaynaklı ağlara ait bazı gerçek olmayan hesapları kaldırdık.'' ifadelerine yer verildi.

Güvenlik Şefi, ABD'de aktif olan hesapların 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimleri hakkında yaptıkları paylaşımlarda hem cumhuriyetçileri hem de demokratları destekleyen içeriklere yer verdiklerini kaydetti.

155 HESAP ASKIYA ALINDI

Yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlarda bulunan 6 Instagram hesabı ile birlikte, 11 Facebook sayfası ve oluşturulmuş 9 grup üzerinden faaliyette bulunan toplam 155 hesabın askıya alındığı kaydedildi.

Ayrıca Facebook, ABD siyasetine müdahale ettiği için ilk defa Çinli hesapları kapattığını belirtti.