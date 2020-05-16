Facebook, Afrika'ya 37 bin kilometre internet ağı kuracak

Facebook, Afrika'nın internet altyapısını oluşturmak için 37 bin kilometre uzunluğunda kablo döşeyecek.

Her ne kadar günümüzde internet kullanımı bir hayli artsa da hala bazı bölgelerde bu teknoloji altyapı eksikliği nedeniyle kullanılamıyor.

Ancak bazı teknoloji şirketleri, internetin bütün dünyada kullanılabilmesi için bazı çalışmalar yapıyor. Örneğin SpaceX, internetin olmadığı en ıssız köşelere bile bu hizmeti sunmak için Starlink uydularını yörüngeye yerleştiriyor.

İnternet altyapısına ilişkin bir hamle de sosyal medya devi Facebook'tan geldi. Şirketten yapılan açıklamada, aralarında Çin’den Mobil International, Mısır'dan Telecom ve Vodafone’un da bulunduğu telekomünikasyon şirketleri ile "2Afrika" adına verdikleri proje kapsamında, Afrika’nın etrafına deniz altından yaklaşık 37 bin kilometre uzunluğunda internet kablosu çekileceği vurgulandı.

İSPANYA'DAN AFRİKA'YA UZANACAK

Alcatel Submarine Networks tarafından döşemesi yapılacak deniz altı internet ağının, İspanya’dan başlayıp Süveyş Kanalı’ndan kıtanın doğu yakasına devam edeceği, Güney Afrika ucunu dolanıp batı yakasından İngiltere’ye uzanacağı bilgisi paylaşıldı.

Facebook yöneticisi Najam Ahmed, bu çalışmanın Afrika ve Orta Doğu'da internet bağlantısını büyük ölçüde artıracağını belirterek, "2Africa projesi, Afrika'nın yükselen dijital ekonomisinde internet genişlemesini destekleyen önemli bir aşama olacak." ifadelerini kullandı.

2024 YILINDA TAMAMLANACAK

2024 yılına kadar tamamlanması beklenen çalışma kapsamında toplam 16 Afrika ülkesine 21 ‘çıkış’ yapılacağı ve bu ülkelerdeki hizmet sağlayıcıların "tarafsız veri merkezlerine veya açık erişimli kablo istasyonlarına adil ve eşit temelde kapasite kazandıracağı" kaydedildi.