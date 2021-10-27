Facebook algoritması, öfkeyi ve yalan haberleri destekliyor

Facebook algoritmalarının, öfke gibi reaksiyon emojilerine sahip gönderileri öne çıkarttığı ve yalan haberleri desteklediği ortaya çıktı.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, oldukça zor günler geçirmeye başladı.

Facebook, WhatsApp, Mesesenger ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine yönelik ifşalar, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’i hayatının en zor dönemiyle karşı karşıya getirdi.

ÖFKE VE YALAN HABERLERİ DESTEKLİYOR

ABD'de 17 medya kuruluşunun ele geçirdiği Facebook'un şirket içi belgelerinde, sosyal medya platformunun algoritmalarının, öfke gibi reaksiyon emojilerini alan gönderileri öne çıkarttığı, koronavirüs aşısına karşı dezenformasyon yapan gönderiler karşısında ise pasif kaldığı bilgisi yer aldı.

2019 yılında şirketin veri uzmanları da öfke emojisi içeren gönderilerin büyük oranda dezenformasyon ve nefret içerdiğini doğruladı.

Süreç boyunca çalışanların bu durumu düzeltme önerilerinin kulak arkası edildiği ve geçen sene, kullanıcıların gönderilerinin çok fazla öfke emojisi almasından hoşnut olmadıklarının ortaya çıkmasıyla bu emojilerin değerinin düşürüldüğü ifade edildi.

FACEBOOK DİKKATE ALMIYOR

Associated Press (AP) ise sene başında aşıların etkisiz ve tehlikeli olduğunu iddia eden gönderilerin yayılmasını durdurmak için şirket çalışanlarının yaptıkları önerilerin dikkate alınmadığını ve bulunan çözümlerin gecikmeli biçimde uygulamaya koyulduğunu yazdı.

Haberde, şirketin bu konuda harekete geçmekte isteksiz davranmasının, gelir kaybı endişesinden kaynaklandığı iddia edildi.

FACEBOOK'U SADECE ABD YÖNETİMİ ZORLAYABİLİR

Sosyal medya ağları ve dezenformasyon konusunda araştırmalar yapan Cyabra şirketinin CEO'su Dan Brahmy, Facebook'u adım atmaya yalnızca ABD yönetiminin zorlayabileceğini söyledi.