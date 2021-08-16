Facebook, araştırma yapan bilim insanlarını engelliyor

Bünyesinde Instagram, WhatsApp, Messenger'ı da barındıran Facebook, bilim insanlarına savaş açtı. Platformların nasıl çalıştığını araştıranlar, birer birer engelleniyor.

Son zamanlarda sosyal medyanın ne kadar şeffaf olduğu tartışma konusu olurken, aynı zamanda platformların yalan haberlerle yaptıkları mücadele de yeterli bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta grup araştırmacı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un şeffaflığını ve yalan bilginin yayılmasını araştırmaya çalışmış, ancak Facebook araştırmacıların hesaplarını engellemişti.

ARAŞTIRMALARA İKİNCİ ENGEL

Facebook, şimdi de AlgorithmWatch isimli platformu engelledi. Platformda Instagram’ın algoritmasının nasıl çalıştığı incelenirken, kimlerin paylaşımlarının daha öne çıktığı ve bunu hangi temele dayandırdığı inceleniyordu.

Grup, Instagram’da daha çok çıplaklık ya da yüz imgesinin gösterildiği paylaşımların daha öne çıkarıldığını ortaya çıkardıklarını açıkladı. Ancak yapılan araştırma, Facebook'un engeline takıldı.

Facebook’tan yetkililerin kendileriyle görüştüğünü açıklayan araştırmacılar, “Yaptığımız görüşmede, bize Instagram’ın kurallarını çiğnediğimiz söylendi. Ayrıca bizim, AB’nin bazı veri koruma yasalarını yok saydığımızı ve gerekli izinleri almadığımızı söylediler.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca araştırmacılar, Facebook’un avukatlarının kendilerini dava açmakla tehdit ettikleri de söyledi.

"BİLEREK SUSTURULDUK"

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Facebook’un şeffaflığı ve yanlış bilginin yayılımı üzerine çalışan araştırma görevlileri, platformun sorunlarını açığa çıkardıkları için susturulduklarını söylemişti.

"FACEBOOK, BİLGİLERE ULAŞILMASINI ENGELLEDİ"

Projede yer alan ve hesabı kapatılan araştırmacılardan Laura Edelson, "Facebook, hesaplarımızı engelleyerek, bütün bu çalışmaları sonlandırdı ve onlarca gazeteci ve araştırmacının da bu bilgilere ulaşmasını engelledi.”

Facebook bizi susturuyor, çünkü yaptıklarımız platformdaki sorunları ortaya çıkarıyor. En kötüsü Facebook, bizim her zaman işimizde öne çıkardığımız kullanıcı gizliliğini öne sürerek bunu yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.