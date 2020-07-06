Facebook bilgilerini çalan 24 uygulama kaldırıldı

Google, kullanıcıların Facebook bilgilerini ele geçiren 24 zararlı uygulamayı Play Store'dan sildi.

Android'in uygulama mağazası Google Play Store, kötü niyetli kişilerin en çok tercih ettiği platformların başında geliyor.

Google, her ne kadar tespit ettiği zararlı uygulamaları kaldırsa da mağazaya yeni zararlı uygulamalar sızmaya devam ediyor.

Fransız siber güvenlik firması Evina tarafından keşfedilen 24 zararlı uygulama, yüklendiklerinde zararlı kodlar harekete geçiyor ve kullanıcıların Facebook hesap verileri gibi kişisel bilgiler ele geçiriliyordu.

UYGULAMALAR KALDIRILDI

Evina, tespit ettiği 24 uygulamayı Google'a bildirdi. Google, araştırmaların sonucunda uygulamaları Google Play Store'dan kaldırdı.





KALDIRILAN UYGULAMALAR

Tespit edilen zararlı uygulamalar her ne kadar Google Play Store'dan kaldırılsa da bu uygulamaları daha önce telefonunuza yüklemiş olabilirsiniz.

Bu nedenle zararlı olduğu tespit edilen aşağıdaki uygulamaları bir an önce kaldırmanızda fayda var.