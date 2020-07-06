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- Facebook bilgilerini çalan 24 uygulama kaldırıldı
Facebook bilgilerini çalan 24 uygulama kaldırıldı
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 12:36
Android'in uygulama mağazası Google Play Store, kötü niyetli kişilerin en çok tercih ettiği platformların başında geliyor.
Google, her ne kadar tespit ettiği zararlı uygulamaları kaldırsa da mağazaya yeni zararlı uygulamalar sızmaya devam ediyor.
Fransız siber güvenlik firması Evina tarafından keşfedilen 24 zararlı uygulama, yüklendiklerinde zararlı kodlar harekete geçiyor ve kullanıcıların Facebook hesap verileri gibi kişisel bilgiler ele geçiriliyordu.
UYGULAMALAR KALDIRILDI
Evina, tespit ettiği 24 uygulamayı Google'a bildirdi. Google, araştırmaların sonucunda uygulamaları Google Play Store'dan kaldırdı.
KALDIRILAN UYGULAMALAR
Tespit edilen zararlı uygulamalar her ne kadar Google Play Store'dan kaldırılsa da bu uygulamaları daha önce telefonunuza yüklemiş olabilirsiniz.
Bu nedenle zararlı olduğu tespit edilen aşağıdaki uygulamaları bir an önce kaldırmanızda fayda var.
- Super Wallpapers Flashlight
- Padenatef
- Wallpaper Level
- Contour Level wallpaper
- iPlayer & iWallpaper
- Video Maker
- Color Wallpapers
- Pedometer
- Powerful Flashlight
- Super Bright Flashlight
- Super Flashlight
- Solitare Game
- Accurate scanning of QR code
- Classic card game
- Junk file cleaning
- Synthetic Z
- File Manager
- Composite Z
- Screenshot Capture
- Daily Horoscope Wallpapers
- Wuxia Reader
- Plus Weathe
- Anime Live Wallpaper
- Health Step Counter