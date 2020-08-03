Facebook boykotuna General Motors da katılıyor

General Motors, Facebook'un politikalarından rahatsız olduğu için reklam boykotuna katılmayı planlıyor.

Donald Trump’ın şiddet içeren söylemlerini aynen kullandığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook, başlatılan boykot kampanyasıyla birçok şirketin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı..

Sivil toplum kuruluşları, Facebook’a reklam verilmemesi için #StopHateforProfit (Kâr için nefreti durdur) kampanyasını başlattı ve birçok şirket bu kampanyaya katılarak Facebook reklamlarını durdurma kararı aldı.

Facebook reklamlarını durduran şirketler arasında PlayStation, Coca-Cola, Honda, Verizon, Starbucks, Microsoft, Walmart, McDonald's ve Geico gibi devler yer alıyordu.

GENERAL MOTORS DA BOYKOTA KATILIYOR

Automotive News'den gelen iddialara göre General Motors, ABD menşeli sosyal medya platformunun tutumundan şikayetçi. GM, nefret söylemlerini idare edemediği ve reklamlarını bu içerikler ile ilişkilendirdiği için Facebook'u boykot etmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamada firmanın, Facebook'un güncel duruşundan rahatsız olduğu ifade ediliyor. Sosyal medya platformunun hızlı ve doğru bir şekilde güvenli bir dijital mecraya dönmesi gerektiğini vurgulayan GM, bu koşullar sağlanana kadar Facebook üzerinde reklam vermeyecek.

General Motors aldığı bu kararla, Honda ve Ford gibi Facebook'u boykot eden otomobil devlerinin arasına katılacak.