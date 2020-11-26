Facebook bu yıl 2 milyon dolar ödül dağıttı

Facebook bu yıl 2 milyon dolar ödül dağıttı

Facebook, uygulama ve sitede bulunan açıkları tespit eden geliştiricilere 1,98 milyon dolar ödül dağıttığını açıkladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, zaman zaman çeşitli gizlilik sorunlarıyla gündeme geliyor. ABD'li şirket, hem uygulamada hem de web sitesinde bulunan açıkları tespit etmek için ise ödül programından yararlanıyor.

Söz konusu ödül programı kapsamında Facebook, açık bulan geliştiricilere çeşitli para ödülleri dağıtıyor.

2020'DE 1,98 MİLYON DOLAR DAĞITTI

Facebook, bu yıl da 50'den fazla ülkede bulunan araştırmacılara 1,98 milyon dolar ödül dağıttığını açıkladı.





Facebook'ün ödül programına toplamda 50 bin kişi katıldı ve 107 farklı ülkeden yaklaşık 1500 kişi ödül almayı başardı. Ayrıca açık bulan birçok araştırmacı, Facebook'un güvenlik ekibine katıldı.

Facebook ödül programını ilk olarak yalnızca Facebook için duyursa da ardından WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalar da bu programa dahil edildi. 10 yıldır devam eden ödül programından oldukça memnun olan ABD'li şirket, gelecek yıllarda da ödül dağıtmaya devam edecek.

Instagram: @eshteknoloji