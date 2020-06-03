Facebook çalışanları, Mark Zuckerberg'i protesto etti

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir polisin, siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olması sonrası kentte başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü ve tüm ülkeye yayıldı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın Minneapolis'teki olaylarla ilgili yazdığı, “Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar.” mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı aldı.

Zuckerberg, “Birçok kişinin, başkanın mesajıyla ilgili tutumumuz nedeniyle üzüldüğünün farkındayım. Ancak politikamız, açıkça zarara ya da tehlikeye neden olmadıkça her fikre yer vermek.

Ayrıca bu gönderiyi aynen kullandık, çünkü Ulusal Muhafızlar'ın olaya dahil olması ve hükümetin güç kullanma kararı alıp almadığıyla ilgili insanların bilgi sahibi olmasını istedik.” diyerek, Trump'ın attığı tweet ile ilgili herhangi bir kaldırma kararı almadı.

TWITTER KULLANICILARI UYARMIŞTI

Twitter ise başkanın mesajını, ‘Şiddeti yüceltiyor' uyarısıyla yayınladı. Kullanıcılar, Trump'ın mesajını görmek için önce uyarıya tıkladı.

FACEBOOK ÇALIŞANLARINDAN ZUCKERBERG'E YOĞUN ELEŞTİRİ

Facebook'ta her kademeden birçok çalışan, açık bir şekilde Zuckerberg'e eleştiriler yöneltti. Facebook'ta görev yapan onlarca kişi, rakip platform olan Twitter üzerinden yazdıkları mesajlarla Facebook CEO'sunu topa tuttu.

Bir çalışan, “Mark'ın, Trump'ın şiddeti açıkça tetikleyen son mesajları hakkında bir şey yapmama kararına asla katılmayan bir Facebook çalışanıyım ve şirket içinde yalnız değilim. Irkçılık konusunda tarafsız bir konum yok.” tweet'ini attı.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.