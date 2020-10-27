Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Twitter CEO'su Jack Dorsey, seçimden sonra ifade verecek

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Twitter CEO'su Jack Dorsey, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın oğlu hakkında basına çıkan haberleri engellediği için ifadeye çağrıldı.

İlk olarak New York Post gazetesinin ele geçirdiği ve Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen e-postalarda, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, oğlunun Ukraynalı enerji şirketi Burisma ve Çin ile olan ilişkisi ortaya çıkmıştı.

Ancak Facebook ve Twitter, yanlış bilgi içerdiği gerekçesiyle Biden'ın oğluna ilişkin çıkan haberleri engelleme kararı aldı.

Sosyal medya platformlarının bu adımına Cumhuriyetçilerden ve Donald Trump'ın seçim ekibinden tepki geldi.

DONALD TRUMP, FACEBOOK VE TWITTER'I ELEŞTİRDİ

Hunter Biden'ın e-postalarının sızdırıldığı ve Joe Biden'ın Burisma ile ilişkisini ortaya koyduğu belirtilen haberi manşetlerine taşımayan ana akım Amerikan medyasının olayı "örtbas" ettiğini savunan Trump, söz konusu haberin paylaşılmasını kısıtlayan Facebook ve Twitter'a da tepki gösterdi.

Trump, "Facebook ve Twitter, Demokrat Parti'nin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

MARK ZUCKERBERG VE JACK DORSEY İFADE VERECEK

ABD Senatosu Yargı Komitesi, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Twitter CEO'su Jack Dorsey'in, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın oğlu hakkında çıkan haberleri engelleme kararı üzerine ifade vereceklerini duyurdu.

17 Kasım'da komite önünde ifade verecek Zuckerberg ve Dorsey, söz konusu haberleri neden engellediklerini komiteye anlatacak.

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