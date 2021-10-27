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    Facebook, gençler için yaşlılardan vazgeçiyor

    Facebook, genç kullanıcıları platforma çekmek için yaşlı kullanıcılardan vazgeçmeye hazır.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 13:35
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    Facebook, gençler için yaşlılardan vazgeçiyor

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, oldukça zor günler geçirmeye başladı.

    Facebook, WhatsApp, Mesesenger ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine yönelik ifşalar nedeniyle zor durumda kalan şirket, özellikle genç kullanıcıları kaybetmeye başladı.

    ÖNCELİK GENÇ KULLANICILAR

    Facebook'un ergenler ve daha genç kullanıcılar arasında kullanımındaki önemli düşüşler konusunda hissedarlarını yanılttığına dair raporların ortasında kalan Mark Zuckerberg, şirketin genç yetişkilere hizmet etmeyi öncelik haline getireceğini söyledi.

    mark zuckerberg facebook

    TikTok ve iMessage'ın artan rekabetinden bahseden Zuckerberg, şirketin daha yaşlı kullanıcıları kaybetme pahasına, 18 ila 29 yaş arasındaki genç yetişkin kullanıcıları kazanmak için daha fazlasını yapacağını söyledi.

    Değişimin yıllar alacağını da sözlerine ekleyen Zuckerberg, genç kullanıcıların şirket için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

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