Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook dondurma ve kapatma işlemleri nasıl yapılır?

Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook dondurma ve kapatma işlemleri nasıl yapılır?

Facebook üzerinden 533 milyon kullanıcının kişisel verileri hackerlar tarafından çalındı. Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, Facebook hesabı nasıl silinir, dondurulur? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Amerikan haber sitesi Business Insider, Facebook’tan çalınan milyonlarca kullanıcının kişisel veri ve telefon numaralarının bir internet sitesinde yayımlandığını yazdı.

Insider'da yer alan habere göre, 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri de yayımlanan veritabanında bulunuyor.

Son zamanlarda Facebook'un veri ihlalleri ile gündeme gelmesi kullanıcıları Facebook hesap silme, geçici dondurma veya kapatma işlemi yapmaya yönlendirdi.

Bu nedenle vatandaşlar, 'Facebook hesabı nasıl silinir, dondurulur?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook dondurma ve kapatma işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

FACEBOOK HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

Kullanıcılar, Facebook hesabını kalıcı olarak silme veya kapatma işlemi yapmadan önce, genellikle Facebook hesabını geçici olarak dondurma işlemini tercih ediyor. Facebook hesabını geçici olarak dondurmak (askıya alma) için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

Facebook'un sağ üst köşesindeki aşağıya doğru ok simgesine tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik > Ayarlar'ı seçin.

Sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

FACEBOOK HESABINIZI DONDURDUĞUNUZDA NE OLUR?

Profilinizi sizden başka kimse göremez.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.

Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir.

Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

Oculus ürünlerine veya Oculus bilgilerinize erişmek için Facebook hesabınızı kullanamazsınız.

Facebook hesabınızı dondururken Messenger'ı aktif tutmayı seçerseniz veya Messenger'a giriş yapmış durumdaysanız, Messenger'ın aktif kalacağını aklınızda bulundurun.

FACEBOOK HESABI YENİDEN NASIL AÇILIR?

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek istediğinizde, Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz.

Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerekiyor.

FACEBOOK HESABI NASIL SİLİNİR?

Facebook hesabını geçici olarak askıya alan ancak bunu yeterli görmeyen kullanıcılar, Facebook hesap silme işlemi yapmaktadır.

Facebook'un sağ üst köşesindeki seçenekler simgesine tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik > Ayarlar'ı seçin.

Sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Kalıcı Olarak Sil'i seçin, ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.

Hesabı Sil'e tıklayın, şifrenizi girin ve Devam'a tıklayın.

FACEBOOK HESAP SİLME, DONDURMA VE GEÇİCİ OLARAK KAPATMA LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

FACEBOOK KALICI OLARAK HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Hesabınızı silme işlemini başlatmanızın üzerinden henüz 30 gün geçmediyse işlemi iptal edebilirsiniz. 30 gün geçtikten sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.

FACEBOOK HESAP SİLME YAPILIRSA NE OLUR?