Facebook Hindistan yöneticileri, gelen eleştiriler hakkında açıklama yaptı

Hindistan’da iktidar partisine destek verdiği gerekçesiyle tartışmaların ortasında yer alan Facebook’un yöneticileri, yeni bir açıklama yayınladı.

Son zamanlarda ismi birçok siyasi olaya karışan ve özellikle seçim dönemlerinde eleştirilerin odağı haline gelen Facebook, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da yeni bir tartışmanın ortasında kalmıştı.

Hindistan'da muhalefet, Facebook'un, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığını iddia etmişti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) eski lideri Rahul Gandhi; BJP ve RSS'in (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) Hindistan'da Facebook ve WhatsApp'ı kontrol ettiğini belirtti.

Ayrıca Facebook'un üst düzey yetkilileri içerisinde BJP ve RSS'ye yakın ilişkileri olan çok sayıda kişi olduğu iddia edildi.

FACEBOOK YÖNETİCİLERİNDEN AÇIKLAMA: TARAFSIZIZ

Hindistan'da iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı için eleştirilen Facebook, şeffaf ve tarafsız olduğunu açıkladı.

Facebook India'nın Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ajit Mohan, konuyla ilgili açıklamasında, şirketin taraflı davrandığına ilişkin iddiaları ciddiye aldıklarını, nefret ve fanatikliğin her türlüsünü kınadıklarını belirterek "Topluluk Standartlarını ihlal ettiğinde Hindistan'da kamuya mal olmuş kişilerin paylaştığı içeriği çıkardık ve çıkarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das da 2020'nin ikinci çeyreğinde 22 buçuk milyon nefret söylemi içeriğini kaldırdıklarını dile getirerek "Facebook'un Hindistan'a ve halkına yükümlülüğü sarsılmaz. Hedefimiz, insanlara kendilerini özgürce ifade etme, toplumu geniş çaplı zarar görmekten korurken girişimcilere yeni şeyler inşa etme olanağı sunma ve demokrasinin çoğulcu karakterini platformlarımızda muhafaza ettiğimiz Hindistan'ın müttefiki olmak." ifadelerini kullandı.

FACEBOOK TEMSİLCİLERİ DİNLENECEK

Hindistan’da iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığına yönelik tartışmaların ortasında yer alan Facebook’un temsilcileri, parlamentonun Bilgi Teknolojisi Komitesi tarafından 2 Eylül’de söz konusu iddialara ilişkin soruları yanıtlaması için çağrıldı.